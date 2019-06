Monitoring ze smartfona, czyli bezpieczeństwo w wydaniu plug&play

Kamery bezprzewodowe, konfigurowane i obsługiwane za pośrednictwem smartfona to popularny trend w dziedzinie monitoringu domowego. Przetestowaliśmy produkty z oferty ORLLO - marki dysponującej kompleksowym pakietem rozwiązań plug&play.

Spis treści

Dostosowanie istniejącego obiektu na potrzeby instalacji monitoringu może przyprawiać o zawrót głowy. Przeprowadzenie dziesiątków metrów kabli oraz wyznaczenie miejsca na rejestrator to dopiero początek potencjalnych utrudnień. Pojawia się jeszcze kwestia zatrudnienia instalatorów lub powiązania sprzętu z firmą ochroniarską. Wielu producentów wychodzi naprzeciw użytkowników oferując łatwe w instalacji kamery bezprzewodowe, pozwalające na stworzenie monitoringu za pośrednictwem smartfona. Niestety zazwyczaj są to dość proste urządzenia, zmuszające nas do kompromisów między profesjonalną ochroną, a wygodą użytkowania. Właśnie w tym kontekście, niezwykle ciekawie prezentuje się oferta marki ORLLO. Producent posiada pokaźne doświadczenie w produkcji sprzętu do monitoringu - od domowych kamerek IP po profesjonalne systemy nadzoru wizyjnego. Odpowiadając na potrzeby klientów, firma połączyła swoje rozwiązania w przyjazny użytkownikowi ekosystem, wypuszczając na rynek obsługiwane z poziomu smartfona produkty plug&play o różnym stopniu zaawansowania i pełnym spektrum zastosowań. Mieliśmy okazję zapoznać się z trzema produktami z oferty ORLLO.

ORLLO NV900 PRO - prosty monitoring mieszkania

Naszą przygodę z bezprzewodowym monitoringiem od ORLLO rozpoczęliśmy od kamery ORLLO NV900 PRO. Obrotowe urządzenie FullHD to sprzęt skierowany do wymagających użytkowników, oczekujących dobrej jakości sprzętu wewnętrznego. Oczywiście kamerę zainstalowaliśmy za pomocą dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne. Sam proces konfiguracji jest szybki i intuicyjny - nawet zupełnemu laikowi zajmie mniej niż 10 minut. Oprogramowanie zostało opracowane w języku polskim - występuje w wariantach dostosowanych do systemów iOS, Android oraz Windows. Podczas instalacji kamera informuje użytkownika o kolejnych krokach za pomocą komunikatów głosowych w języku angielskim oraz polskojęzycznych wskazówek tekstowych. Oprogramowanie pozwala na swobodne definiowanie ustawień oraz sterowanie obrotową głowicą kamery w czasie rzeczywistym.

Rejestrowany obraz może być zapisywany w pamięci urządzenia z zainstalowaną aplikacją lub bezpośrednio na karcie pamięci. Wbudowany slot microSD pozwala na zainstalowanie nośnika o maksymalnej pojemności 128 GB. Zastosowanie tak dużego nośnika pozwala na zapisanie obrazu nawet z 21 dni ciągłej pracy. Użytkownik może przełączać kamerę między trybem pracy nocnej i dziennej, albo ustawić przełączanie automatyczne. Listę udogodnień uzupełnia dwustronna komunikacja audio oraz detektor ruchu wysyłający powiadomienia prosto na urządzenie mobilne użytkownika. Wraz z kamerą producent dołącza prosty zestaw instalacyjny, pozwalający przyczepić urządzenie na ścianie bądź suficie.

Jakość obrazu oferowanego przez przetwornik 2 Mpix jest w pełni zadowalająca, a dzięki zastosowaniu procesora Hisilicon firmy Huawei, nie odnotowaliśmy praktycznie żadnych opóźnień w transmitowaniu obrazu.

ORLLO IR ROTATION FHD - zewnętrzny nadzór dla wymagających

Kolejnym produktem należącym do ekosystemu IP ORLLO MONITORING SYSTEM jest kamera ORLLO IR ROTATION FHD. Urządzenie wykorzystuje tą samą aplikację co ORLLO NV900 PRO. Sprzęt zaprojektowano do pracy zewnętrznej, czyli nadzoru podwórek, ogrodów i podjazdów. Kluczową cechą urządzenia jest obrotowa głowica. Dzięki niej możliwe jest objęcie kontrolą znacznego obszaru, bez konieczności instalacji dodatkowych kamer.

Zgodnie z nazwą, urządzenie rejestruje obraz w rozdzielczości 1080p. Głowica zapewnia obrót do 355 stopni w poziomie i do 90 stopni w pionie. Urządzenie może zapisywać dane w pamięci smartfona lub komputera, ale również na karcie pamięci o pojemności do 128 GB. Zastosowanie tak dużego nośnika pozwala na zapisanie obrazu nawet z 21 dni ciągłej pracy. Oczywiście sprzęt posiada tryb pracy nocnej oraz detektor ruchu z funkcją przesyłania powiadomień prosto do użytkownika.

Kamera pracuje bardzo sprawnie, a oferowany przez nią obraz jest wzorowej jakości.

Warto podkreślić, że kamera zewnętrzna posiada kilka udogodnień, których nie znaleźliśmy w modelu wewnętrznym. Zmienna ogniskowa w zakresie 3,3 - 12 mm pozwala na osiągnięcie czterokrotnego zoomu optycznego, a sama obudowa posiada obudowę w klasie IP66. Konstrukcja jest niezwykle solidna i wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowany przetwornik 2Mpx CMOS to dzieło marki Aptina. Wraz z kamerą producent dostarcza śruby montażowe, kabel sieciowy oraz zasilacz.

ORLLO CAMSET PRO 4 - profesjonalny zestaw monitoringu

Użytkownicy, którzy oczekują złożonych systemów monitoringu mogą skorzystać z zestawów oferowanych przez ORLLO. Pakiet ORLLO CAMSET PRO 4 obejmuje 4 bezprzewodowe kamery zewnętrzne wraz z bezprzewodowym rejestratorem. Konstrukcja zestawu sprawia, że dane będą zapisywane nie tylko w urządzeniach z aplikacją, ale również na przestrzeni dyskowej konwencjonalnego rejestratora. Wszystko to w wariancie plug&play bez konieczności zastosowania choćby centymetra przewodu sieciowego.

Dołączone do pakietu kamery nagrywają obraz w rozdzielczości Full HD oraz obsługują pracę trybu nocnego z podczerwienią efektywną na dystansie 30m. Ponadto posiadają wbudowane detektory ruchu pozwalające na przesyłanie powiadomień alarmowych - PUSH na telefon, EMAIL oraz dysk GOOGLE. Użytkownicy oczekujący stałego podglądu mogą zainstalować monitor z wykorzystaniem wyjścia HDMI lub VGA.

Atutem zastosowania rejestratora jest zachowanie stałego zapisu w przypadku awarii połączenia z internetem. Sam rejestrator może pomieścić dyski twarde o pojemności do 8 TB. Jego obsługa przebiega za pomocą dołączonej do zestawu myszki USB.

Jeden aby rządzić wszystkimi - aplikacja od ORLLO

Wszystkie opisane przez nas urządzenia mogą korzystać z jednej, polskojęzycznej aplikacji. System obsłuży jednocześnie do 81 kamer - które oczywiście nie muszą być jednakowe. Oprogramowanie jest dostępne za darmo i nie wymaga opłacania jakiegokolwiek abonamentu. Skorzystają z niego użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem iOS i Andorid, a także posiadacze sprzętu komputerowego z oprogramowaniem Windows.

IP ORLLO MONITORING SYSTEM - nasze podsumowanie

Marka ORLLO oferuje jedno z najciekawszych na rynku rozwiązań w zakresie bezprzewodowego monitoringu z wykorzystaniem smartfona. Kluczowym atutem rozwiązania jest aplikacja, która została opracowana w języku polskim. Oprogramowanie pozwala na zarządzenie zestawem 81 różnych kamer. Konfiguracja i podłączenie urządzeń jest przy tym dziecinnie proste. Doświadczenie producenta sprawia, że użytkownik może swobodnie rozbudowywać swoją sieć monitoringu - od prostych kamerek domowych, po profesjonalne zestawy z rejestratorem.