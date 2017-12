Monitory NEC UHD – urządzenia do zadań specjalnych

Monitory desktopowe o wysokiej rozdzielczości UHD (3840 x 2160 pikseli) znajdują zastosowanie przede wszystkim w profesjonalnych aplikacjach, gdzie prezentowanie dużej ilości danych na stosunkowo niewielkim obszarze jest kluczowe. CAD/CAM, obróbka fotografii lub praca z profesjonalną edycją wideo to zastosowania, w których monitor UHD pokaże pełnię swoich możliwości.

Naprzeciw wszystkim profesjonalistom oraz osobom ceniącym ponadprzeciętną jakość wyświetlanego obrazu wychodzi NEC Display Solutions z monitorem segmentu ultra premium: NEC MultiSync® PA322UHD2 SV2. Ten profesjonalny 32calowy monitor wyposażony został w dziesięciobitowy panel IPS, który wyświetla jednocześnie 1,074 mld kolorów bez użycia cyfrowego ditheringu. Dzięki temu przejścia tonalne wyświetlane na ekranie monitora są wyjątkowo płynne. Dodatkowo przez zastosowanie podświetlenia LED o bardzo dobrej separacji światła monitor jest w stanie pokryć 99% palety Adobe RGB. Oznacza to, że monitor przystosowany jest również do cyfrowego soft proofingu dla systemów DTP i sprawdza się wszędzie tam, gdzie użytkownik oczekuje wręcz idealnej reprodukcji barw pozostającej w zgodzie z referencyjnym wydrukiem. W przypadku produktu z tak wysokiej półki równie ważna, jeśli nawet nie ważniejsza od panelu jest elektronika monitora. W przypadku NEC MultiSync® PA322UHD2SV2 nie ma się o co martwić. 42bitowy procesor obrazu z pełną sprzętową kalibracją kolorów pozwala na całkowitą kontrolę pracy monitora i zachowanie najwyższej jego jakości w ciągu całego okresu użytkowania.

Monitor wyposażony został w układ DUC równoważący jednorodność podświetlenia oraz skorelowanej temperatury barwowej na całej powierzchni ekranu. Dla użytkownika oznacza to homogeniczny obraz nawet w przypadku wyświetlania dużych jednobarwnych powierzchni. Co ciekawe, procesor obrazu użyty w monitorze NEC pozwala na kontrolę rozpiętości gamutu barwowego z poziomu menu OSD monitora. Oznacza to, że za pomocą jednego przycisku możemy zmienić gamut monitora z Adobe RGB na sRGB. Dodatkowo producent przewidział możliwość wyświetlania podglądu obrazu w niewielkim oknie, na zasadzie funkcjonalności picture in picture, z odmiennymi niż na głównym oknie ustawieniami wyświetlania obrazu, np. inną gammą lub przestrzenią barwową. Pozwala to na jednoczesne wyświetlanie obrabianego pliku w Adobe RGB z podglądem obrazu w sRGB to unikatowa funkcjonalność. Monitor wyposażony został również w gniazdo opcji zgodne ze standardem OPS, które umożliwia integrację monitora z profesjonalnym interfejsem HDSDI wykorzystywanym głównie do podglądu surowego materiału wideo.

Jeżeli chodzi o pozostałe złącza, to NEC MultiSync® PA322UHD2SV2 posiada wejście Display Port, złącze HDMI 2.0, dwa złącza DVID oraz cztery złącza HDMi, za których pomocą możemy wyświetlać aż cztery obrazy HD z różnych źródeł jednocześnie. Stopa monitora zaprojektowana została w taki sposób, aby umożliwić pełną ergonomię ustawienia panelu. Dostępna jest regulacja wysokości ekranu, jego pochylenie oraz obrót do trybu portretowego. Do monitora producent dołącza oprogramowanie do kalibracji NEC SpectraView II pozwalające na precyzyjną kalibrację sprzętową oraz regulację gamutu barwowego. NECMultiSync® PA322UHD2SV2 to monitor klasy ultra premium, przeznaczony dla najbardziej wymagających użytkowników oczekujących bezkompromisowej jakości wyświetlanego obrazu połączonej z rozdzielczością UHD.