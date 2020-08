Monitory gamingowe do PC i konsoli - MSI Optix MAG321CURV oraz MSI Optix MAG322CQRV

Firma MSI wzbogaciła niedawno swoje portfolio o dwa ciekawe modele monitorów dla graczy, które powinniście mieć na uwadze, jeśli planujecie zakup nowego sprzętu.

Monitor gamingowy – jaki wybrać?

Dobór odpowiedniego monitora nie należy do najprostszych zadań. Musimy zwrócić uwagę nie tylko na szereg czysto technicznych aspektów, jak: rozdzielczość, przekątna ekranu, czas odświeżania czy rozmiar, ale również na nasze możliwości finansowe.

Gracze PC-towi mają w tym wypadku nieco ułatwione zadanie, bowiem na rynku znajdziemy sporo ciekawych modeli dedykowanych tej formie spędzania wolnego czasu. Znacznie większy problem mają gracze konsolowi, którzy wciąż są traktowani nieco „po macoszemu” przez większość producentów sprzętu typowo gamingowego. Mylnie bowiem uważają oni, iż najlepszym wyborem do konsoli jest duży telewizor.

Na szczęście, „większość” to nie oznacza wszyscy. Z tego schematu wyłamuje się MSI, które wzbogaciło swoje portfolio o dwa ciekawe gamingowe monitory - MSI Optix MAG322CQRV, dedykowany PC-towcom i grom nastawionym na rywalizację oraz MSI Optix MAG321CURV, w którym zakochają się gracze konsolowi (choć nie tylko).

MSI Optix MAG322CQRV – dla fanów PC

Na początek przyjrzyjmy się modelowi Optix MAG322CQRV. Producent przygotował dla nas 31,5-calową, matową matrycę VA, która znakomicie sprawdzi się zarówno podczas rozrywki, jak i pracy. Monitor może pochwalić się panelem o rozdzielczości WQHD (2560 x 1440 pikseli). Najbardziej wymagający gracze docenią również wysoką częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz oraz rewelacyjny czas reakcji matrycy, który wynosi zaledwie 1ms. Pod względem technicznym, trudno oczekiwać od MSI Optix MAG322CQRV czegoś więcej, a to jeszcze nie koniec.

Nie każdy gracz może sobie pozwolić na wygospodarowanie ogromnej przestrzeni na organizację swojego „gamingowego kącika”. Zauważyli to również inżynierzy MSI, którzy postanowili zadbać o odpowiednią ergonomię sprzętu. Optix MAG322CQRV posiada nie tylko regulację wysokości, ale również pochylenia i obrotu. Jakby tego było mało, to chcąc zaoszczędzić nieco miejsca, możemy zamontować go na ścianie. Model ten jest zgodny ze standardem VESA.

Na tle konkurencji Optix MAG322CQRV wyróżnia się również zastosowaniem zakrzywionego panelu, o promieniu krzywizny 1500R. Tego typu monitor może wpływać na łatwiejszą immersję ze światem przedstawionym w grze i poprawia widoczność elementów w skrajnych obszarach ekranu. Uważa się również, że krzywizna jest bardziej naturalna dla ludzkiego oka, niż płaskie wyświetlacze.

Oczywiście, jak przystało na gamingowy sprzęt, nie mogło zabraknąć licznych technologii wspomagających, jak np.: redukcja emisji szkodliwego niebieskiego światła, redukcja migotania czy AMD FreeSync, która synchronizuje częstotliwość odświeżania monitora z liczbą klatek na sekundę wyświetlanych na ekranie.

Specyfikację MSI Optix MAG322CQRV dopełnia podświetlenie RGB, które dzięki technologii MSI Mystic Light i dedykowanej aplikacji MSI Gaming App sprawia, że w łatwy sposób możemy spersonalizować wygląd monitora.

MSI Optix MAG321CURV – marzenie „konsolowca”

Pod względem designu, jakości i niektórych możliwości, MSI Optix MAG321CURV to brat bliźniak powyższego modelu. Czym zatem się od niego różni i do kogo jest skierowany? Na wstępie rzeczonego artykułu wspominaliśmy o graczach konsolowych, którzy często mają problem z kupnem monitora dostosowanego do ich potrzeb. Firma MSI postanowiła wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i tak właśnie powstał model Optix MAG321CURV.

Cechuje się on 31,5-calową matrycą VA o rozdzielczości 4K, częstotliwością odświeżania 60 Hz i czasem reakcji na poziomie 4 ms. Monitor posiada także wsparcie dla technologii HDR. Jak łatwo zauważyć, jest to sprzęt wręcz stworzony z myślą o konsolach PlayStation 4 i Xbox One, ale z powodzeniem wykorzysta on również moc nadchodzących PS5 i Xbox Series X. Jeśli martwi was „jedynie” 60Hz odświeżanie, to niepotrzebnie. Na obecnej generacji sprzętu Sony i Microsoftu tylko nieliczne (i mniej złożone) produkcje są w stanie płynnie wyświetlać obraz w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Z opublikowanych dotąd informacji wynika, że normą stanie się to dopiero na PS5 i Xbox Series X. Co oznacza, że monitor ten posłuży wam przez długie lata.

Podobnie jak w Optix MAG322CQRV, nie zabrakło tu: zakrzywionego panelu (1500R), regulacji wysokości, pochylenia i obrotu, AMD FreeSync, technologii redukcji migotania i niebieskiego światła czy podświetlenia RGB.

Na uwagę w MSI Optix MAG321CURV zasługuje również bogata liczba złączy: 2 x HDMI 2.0, DisplayPort, wyjście słuchawkowe, 2 x USB 2.0 oraz USB Typu-C.

MSI Optix MAG321CURV i MSI Optix MAG322CQRV – monitory dostosowane do potrzeb graczy

MSI bardzo pozytywnie zaskakuje modelami Optix MAG321CURV i MAG322CQRV. Producent postanowił stworzyć dwa wysokiej jakości monitory, które łączą ze sobą większą część specyfikacji. Drobne różnice sprawiają jednak, że bez względu czy wolimy grać na PC czy konsoli, możemy sięgnąć po sprzęt bez obaw, że utracimy kluczowe funkcje. MSI po raz kolejny udowodniło, że dobry sprzęt dla graczy nie musi kosztować fortuny. Nic tylko kupować i grać.