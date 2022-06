Monitory i słuchawki INZONE to sprzęt idealny tylko do PS5? Przyglądamy się im bliżej

Sony ogłosiło nowe urządzenia dla graczy, które przeznaczone są przede wszystkim dla posiadaczy konsol PS5. Przyglądamy się bliżej specyfikacji monitorów i słuchawek INZONE.

Sony wprowadza na rynek nową markę urządzeń gamingowych - INZONE. W najbliższym czasie w ofercie znajdą się monitory oraz słuchawki przeznaczone dla graczy. Yukihiro Kitajima, Head of Game Business and Marketing Office w Sony Corporation powiedział:

Firma Sony ma bogaty dorobek w dziedzinie produktów z wysokiej klasy technologią audiowizualną, jesteśmy więc przekonani, że nowa linia otworzy jeszcze większe możliwości przed osobami pragnącymi zmodernizować swój obecny sprzęt gamingowy. Chcemy przyczyniać się do rozwoju kultury gamingowej, dając użytkownikom komputerów PC i konsol PlayStation dodatkowe możliwości wzbogacania własnego życia poprzez grę.

Czym wyróżniają się na tle innych tego typu urządzeń? Przyglądamy się im bliżej.

Monitory gamingowe INZONE

Sony zaprezentowało aktualnie dwa monitory marki INZONE - M9 oraz M3.

INZONE M9 to 27-calowy monitor o rozdzielczości wyświetlania 4K i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez producenta ekrany mogą pochwalić się 95 % odwzorowania barw DCI-P3 oraz wysokim kontrastem, który jest zapewniany przez podświetlenie Full Array Local Dimming. Co więcej, mamy tutaj do czynienia z czasem reakcji wynoszącym 1 ms. Na papierze wygląda to bardzo dobrze. INZONE M9 jest także wyposażony w funkcję automatycznego odwzorowywania odcieni HDR, pozwalającą na automatyczne rozpoznanie monitora podczas początkowej konfiguracji i optymalizację ustawień HDR. Co więcej, w momencie, kiedy włączymy grę, monitor automatycznie przestawi się w tryb GRA. Jeśli np. na konsoli uruchomimy serwis VOD i włączymy film, monitor przestawi się w tryb KINO.

Z kolei 27-calowy monitor INZONE M3 wyświetla obraz w rozdzielczości FullHD. Tutaj mamy do czynienia z częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz i czasem reakcji wynoszącym 1 ms.

Monitor INZONE M3 (fot. Sony) Monitor INZONE M9 (fot. Sony)

Oba modele mogą dodatkowo pochwalić się obsługą technologii zmiennej częstotliwości odświeżania NVIDIA G-SYNC Compatible, VRR zdefiniowanej w standardzie HDMI 2.1 oraz są wyposażone w automatyczny przełącznik KVM (eng. Keyboard-Video-Mouse), umożliwiający obsługę dwóch komputerów przy użyciu tej samej klawiatury, myszy i słuchawek podłączonych do monitora.

Ile będą kosztować monitory INZONE? Polskie ceny nie są jeszcze znane. W zależności od wybranego modelu, urządzenia zostały wycenione następująco:

INZONE M3 - 529 dolarów ( około 2360 zł)

- 529 dolarów ( około 2360 zł) INZONE M9 - 899 dolarów (około 4020 zł)

Jeśli chodzi o dostępność, monitory M9 powinny pojawić się na rynku latem 2022. W przypadku M3 konkretne daty nie są znane. Dostępność jest przewidywana jeszcze na ten rok.

Monitory INZONE - w skrócie

INZONE M9

27 cali, 4K, 144 Hz

Rozdzielczość 4K, wysoki kontrast zapewniany przez podświetlenie Full Array Local Dimming, certyfikat DisplayHDR™ 600, pokrycie ponad 95% przestrzeni barw DCI-P3 pozwalające znakomicie oddawać intensywne światła oraz głęboką czerń i wiernie odwzorowywać kolory.

Odświeżanie obrazu z częstotliwością do 144 Hz, matryca IPS z czasem reakcji GtG (Gray to Gray) 1 ms i obsługa technologii zmiennej częstotliwości odświeżania: NVIDIA® G-SYNC® Compatible oraz VRR zdefiniowanej w standardzie HDMI 2.1.

INZONE M3

27 cali, FullHD, 240 Hz

Odświeżanie obrazu z częstotliwością do 240 Hz, matryca IPS z czasem reakcji GtG (Gray to Gray) 1 ms i obsługa technologii zmiennej częstotliwości odświeżania: NVIDIA® G-SYNC® Compatible oraz VRR zdefiniowanej w standardzie HDMI 2.1.

Certyfikat DisplayHDR™ 400, pokrycie 99% przestrzeni barw sRGB i wyświetlanie 1,07 miliarda barw zapewniające bogatą, żywą kolorystykę gry.

Czy monitory INZONE to sprzęt tylko do PS5?

Fakt, monitory gamingowe INZONE reklamowane są przez Sony jako urządzenia idealne do PS5, jednak bez żadnych problemów możemy używać ich także wraz z komputerami osobistymi a także konsolami innych producentów. INZONE M3 i M9 równie dobrze będą się sprawować podczas pracy np. z Xbox Series X czy Nintendo Switch (poprzez stację dokującą).

Z pełnego potencjału urządzeń INZONE będą mogli także skorzystać użytkownicy komputerów osobistych. Odpowiednio mocne stacje robocze będą mogły skorzystać z pełni możliwości monitorów INZONE M3 i przede wszystkim INZONE M9.

Słuchawki gamingowe INZONE

INZONE to nie tylko monitory, ale także słuchawki przeznaczone dla graczy. W ofercie producenta znajdą się trzy modele - H9, H7 i H3.

Dwa pierwsze, czyli INZONE H9 i H7 to urządzenia bezprzewodowe. H9 może pochwalić się akumulatorem pozwalającym na grę przez 32 godziny, natomiast model H7 jest wyposażony w baterię, która wytrzyma do 40 godzin. Ponadto oba warianty mają membrany o specjalnym kształcie, opracowane dzięki doświadczeniu firmy Sony w technologii słuchawek. Pozwalają one wiernie odtwarzać bardzo wysokie częstotliwości, uzyskać naturalne tony niskie.

Słuchawki INZONE H7 (fot. Sony) Słuchawki INZONE H9 (fot. Sony)

To, czego często brakuje w słuchawkach to dobre odwzorowanie niskich dźwięków, czyli basów. Zaprezentowane modele INZONE mają na obudowie kanały optymalizujące odtwarzanie tych właśnie dźwięków. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy liczyć na mocny bas.

Bardzo ważnym elementem, na jaki powinniśmy zwrócić uwagę decydując się na zakup słuchawek gamingowych jest dźwięk przestrzenny. To on ma bardzo często znaczenie i daje przewagę w walce, szczególnie w dynamicznych i szybkich grach multiplayer. W przypadku słuchawek INZONE takie ustawienia będziemy mogli włączyć w aplikacji INZONE Hub, która jest przeznaczona na komputery PC.

Na szczególną uwagę w przypadku modelu INZONE H9 zasługuje system redukcji hałasu. Po uruchomieniu tej opcji będziemy mogli cieszyć się niczym nie zakłócaną zabawą. Jeśli jednak musimy słyszeć to, co dzieję się wokół nas, możemy wybrać tryb dźwięków otoczenia. W takiej sytuacji doskonale będziemy słyszeć dźwięki gry, ale także to co dzieje się w naszym otoczeniu.

Słuchawki INZONE H3 (fot. Sony)

Ile będą kosztować słuchawki INZONE? Polskie ceny nie są jeszcze znane. W zależności od wybranego modelu, urządzenia zostały wycenione następująco:

INZONE H3 - 99.99 dolarów (około 450 zł)

- 99.99 dolarów (około 450 zł) INZONE H7 - 229.99 dolarów (około 1030 zł)

- 229.99 dolarów (około 1030 zł) INZONE H9 - 299.99 dolarów (około 1340 zł)

Słuchawki INZONE - w skrócie

INZONE H9

Bezprzewodowe słuchawki gamingowe z systemem redukcji hałasu

Dźwięk przestrzenny 360 do gier i zaawansowana technologia optymalizująca akustykę

System redukcji hałasu i tryb dźwięków otoczenia

Długość pracy do 32 godzin

Tryb szybkiego ładowania (godzina po ładowaniu przez 10 minut)

INZONE H7

Bezprzewodowe słuchawki gamingowe

Dźwięk przestrzenny 360 do gier i zaawansowana technologia optymalizująca akustykę

Długość pracy do 40 godzin

Tryb szybkiego ładowania (godzina po ładowaniu przez 10 minut)

INZONE H3

Przewodowe słuchawki gamingowe

Dźwięk przestrzenny 360 do gier i zaawansowana technologia optymalizująca akustykę

Słuchawki i monitory INZONE - czy warto?

Jeśli przyjrzymy się specyfikacji i możliwościom słuchawek oraz monitorów z rodziny INZONE, możemy być pod wrażeniem. Na papierze wygląda to bardzo dobrze. Tak szczerze mówiąc, typowo gamingowego sprzętu na rynku nigdy za wiele i dobrze, że pojawiła się nowa seria. Sony co prawda reklamuje swoje peryferia jako akcesoria idealne dla konsoli PS5, jednak nie musimy ograniczać się tylko do urządzenia japońskiego producenta.

W sieci dostępne są już pierwsze recenzje poszczególnych modeli i warto zwrócić uwagę szczególnie na monitory, które zbierają świetne oceny. Słuchawki jednak także nie pozostają daleko w tyle.

Zackery Cuevas z PCMag tak napisał na temat monitora INZONE M9:

Jako pierwszy monitor do gier Sony, Inzone M9 robi wiele dobrego. Zgrabny monitor ma mnóstwo przyszłościowych funkcji automatyzacji, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie graczy, zwłaszcza tych, którzy mają szczęście grać na PlayStation 5.

Z kolei Jorge Jimenez z PCGamer na temat tego samego modelu:

Piękny monitor do gier 4K 144 Hz z funkcjami, które naprawdę dobrze grają z PlayStation 5.

A jak to wygląda w przypadku słuchawek?

Taylor Lyles z IGN na temat INZONE H9

Sony Inzone H9 to przyzwoita pierwsza próba Sony stworzenia zestawu słuchawkowego do gier, który nie jest powiązany z marką PlayStation, chociaż projekt nadal bardzo pasuje do czystej, białej estetyki PS5. Dźwięk 3D działa bezbłędnie, a redukcja szumów jest mile widzianą funkcją, nawet jeśli nie jest tak imponująca, jak flagowe słuchawki Sony ANC. Solidna żywotność baterii, a także możliwość połączenia z wieloma urządzeniami jednocześnie sprawiają, że ten zestaw słuchawkowy jest wart rozważenia. Ale wszystko to jest przyćmione przez dobrą wydajność podczas odtwarzania muzyki, rozczarowujący mikrofon, który jest nadwrażliwy na najmniejszy hałas z zewnątrz, z wyjątkiem głosu, i niespójne poziomy dźwięku między urządzeniami, co sprawia, że H9 jest trudny do polecania, biorąc pod uwagę jego wysoką cenę.

