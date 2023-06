Monitory w najlepszych promocjach - korzystaj, póki możesz! [01.06.2023]

Jeśli szukasz monitora do pracy lub gier, pomożemy Ci w wyborze. Zobacz i wybierz najlepsze propozycje.

Jeśli masz komputer stacjonarny - bez monitora po prostu się nie da. Czy będzie to monitor do gier czy monitor do pracy - warto postawić na wysoką jakość, a równocześnie nie przepłacać. Dlatego w poniższym przeglądzie prezentujemy modele, które zostały objęte promocjami w popularnych sieciach. Zobacz i wybierz najlepszy dla siebie! Szeroki wybór sprawia, że nie będzie z tym problemu.

Avans

Fot.: Huawei

AOC 24G2SPAE - ekran 23,8 cala, IPS, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 4 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 165 Hz. Cena - 699 zł . Kup teraz!

- ekran 23,8 cala, IPS, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 4 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 165 Hz. Cena - . Kup teraz! HP M27fw - ekran 27 cali, IPS, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 5 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz. Cena - 739 zł . Kup teraz!

- ekran 27 cali, IPS, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 5 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz. Cena - . Kup teraz! MSI Pro MP273 - ekran 27 cali, IPS, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 5 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz. Cena - 730,99 zł . Kup teraz!

- ekran 27 cali, IPS, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 5 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz. Cena - . Kup teraz! IIYAMA G-Master G2470HSU - ekran 23,8 cala, IPS, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 0,8 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 165 Hz. Cena - 869 zł . Kup teraz!

- ekran 23,8 cala, IPS, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 0,8 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 165 Hz. Cena - . Kup teraz! SAMSUNG Odyssey G5 LS27AG550EP - ekran 26,9 cala, VA, 12560 x 1440 px, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 165 Hz. Cena - 1049 zł. Kup teraz!

MediaMarkt

Fot.: Samsung

SAMSUNG Odyssey G3 LS24AG300NRXEN - ekran 24 cale, 1920 x 1080 px, VA, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz. Cena - 629 zł . Kup teraz!

- ekran 24 cale, 1920 x 1080 px, VA, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz. Cena - . Kup teraz! SAMSUNG LS24C310EAUXEN - ekran 24 cale, 1920 x 1080 px, IPS, czas reakcji matrycy 5 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz. Cena - 589 zł. Kup teraz!

Morele

fot.: AOC

AG Neovo LW-2402 - ekran 23,8 cala, 1920 x 1080 px, VA, czas reakcji matrycy 5 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz. Cena: 442, 70 zł . Kup teraz!

- ekran 23,8 cala, 1920 x 1080 px, VA, czas reakcji matrycy 5 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz. Cena: . Kup teraz! AOC 24B2XDM - ekran 23,8 cala, 1920 x 1080 px, VA, czas reakcji matrycy 4 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz. Cena: 435,53 zł . Kup teraz!

- ekran 23,8 cala, 1920 x 1080 px, VA, czas reakcji matrycy 4 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz. Cena: . Kup teraz! iiyama ProLite XU2494HSU-B2 - ekran 23,8 cala, 1920 x 1080 px, VA, czas reakcji matrycy 4 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz. Cena: 499 zł. Kup teraz!

Media Expert

Fot.: Xiaomi

AOC 22B2H - ekran 21,5 cali, 1920 x 1080 px, VA, czas reakcji matrycy 6,5 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz. Cena - 399 zł . Kup teraz!

- ekran 21,5 cali, 1920 x 1080 px, VA, czas reakcji matrycy 6,5 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz. Cena - . Kup teraz! SAMSUNG Odyssey S24AG300NR - ekran 23,8 cala, 1920 x 1080 px, VA, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz. Cena - 699 zł . Kup teraz!

- ekran 23,8 cala, 1920 x 1080 px, VA, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz. Cena - . Kup teraz! PHILIPS 273V7QDSB - ekran 27 cali, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 4 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 74 Hz. Cena - 749,99 zł . Kup teraz!

- ekran 27 cali, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 4 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 74 Hz. Cena - . Kup teraz! ASUS TUF Gaming VG249Q1A - ekran 23,8 cali, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 165 Hz. Cena - 899,99 zł. Kup teraz!

Komputronik

Fot.: BenQ

Philips 221V8 - ekran 21,5 cala, VA, 1920 x 1080 px, częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz, czas reakcji matrycy 4 ms. Cena - 389 zł . Kup teraz!

- ekran 21,5 cala, VA, 1920 x 1080 px, częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz, czas reakcji matrycy 4 ms. Cena - . Kup teraz! AOC 24B1H - ekran 23,6 cala, MVA, 1920 x 1080 px, częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz, czas reakcji matrycy 5 ms. Cena - 435,58 zł . Kup teraz!

- ekran 23,6 cala, MVA, 1920 x 1080 px, częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz, czas reakcji matrycy 5 ms. Cena - . Kup teraz! ASUS VP228DE [Eye Care] - ekran 21,5 cala, TN, 1920 x 1080 px, częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz, czas reakcji matrycy 5 ms. Cena - 455,36 zł . Kup teraz!

- ekran 21,5 cala, TN, 1920 x 1080 px, częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz, czas reakcji matrycy 5 ms. Cena - . Kup teraz! Samsung S24R35AFHUX - ekran 23,8 cala, VA, 1920 x 1080 px, częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz. Cena - 499 zł. Kup teraz!

