Monitory w świetnych cenach - skorzystaj z okazji na Cyber Monday

Zaoszczędź setki złotych - taka okazja nieprędko się powtórzy!

Jakiś czas temu pojawiła się taka tradycja, że pierwszy poniedziałek po Black Friday to Cyber Monday. Co to oznacza dla Ciebie? Coś ważnego - możliwość nabycia sprzętu elektronicznego i oprogramowania w niezwykle atrakcyjnych cenach. W tym artykule skupiamy się na promocjach na monitory w polskich sklepach.

Morele

Fot.: iiyama

iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 - częstotliwość odświeżania: 75 Hz, podstawowe złącza: DisplayPort x2, HDMI x1, RJ-45 x1, USB-C x1, przekątna ekranu: 23.8", rozdzielczość: 1920 x 1080 (FullHD), typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 958 zamiast 1168 zł. Kup teraz!

- częstotliwość odświeżania: 75 Hz, podstawowe złącza: DisplayPort x2, HDMI x1, RJ-45 x1, USB-C x1, przekątna ekranu: 23.8", rozdzielczość: 1920 x 1080 (FullHD), typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 958 zamiast 1168 zł. Kup teraz! iiyama ProLite XUB2792QSN-B1 - częstotliwość odświeżania: 75 Hz, podstawowe złącza: DisplayPort x2, HDMI x1, USB-C x1, przekątna ekranu: 27", rozdzielczość: 2560 x 1440, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 1298 zamiast 1648 zł. Kup teraz!

- częstotliwość odświeżania: 75 Hz, podstawowe złącza: DisplayPort x2, HDMI x1, USB-C x1, przekątna ekranu: 27", rozdzielczość: 2560 x 1440, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 1298 zamiast 1648 zł. Kup teraz! iiyama ProLite XUB3293UHSN-B1 - częstotliwość odświeżania: 60 Hz, podstawowe złącza: DisplayPort x1, HDMI x1, RJ-45 x1, USB-C x1, przekątna ekranu: 31,5", rozdzielczość: 3840 x 2160 (UHD 4K), typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 1999 zamiast 2299 zł. Kup teraz!

RTV Euro AGD

Samsung C27G55TQWR - częstotliwość odświeżania: 144 Hz, podstawowe złącza: DisplayPort x 1, HDMI x 1, wyjście liniowe audio, przekątna ekranu: 27", rozdzielczość: 2560 x 1440, typ matrycy: VA. Cena w promocji: 1049 zamiast 1349 zł. Kup teraz!

- częstotliwość odświeżania: 144 Hz, podstawowe złącza: DisplayPort x 1, HDMI x 1, wyjście liniowe audio, przekątna ekranu: 27", rozdzielczość: 2560 x 1440, typ matrycy: VA. Cena w promocji: 1049 zamiast 1349 zł. Kup teraz! LG 27UP850N-W - częstotliwość odświeżania: 60 Hz, podstawowe złącza: DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB 3.0 / USB 3.1 x 2, USB 3.1 Typ C x 1, wyjście liniowe audio, przekątna ekranu: 27", rozdzielczość: 3840 x 2160, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 1799 zamiast 1999 zł. Kup teraz!

- częstotliwość odświeżania: 60 Hz, podstawowe złącza: DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB 3.0 / USB 3.1 x 2, USB 3.1 Typ C x 1, wyjście liniowe audio, przekątna ekranu: 27", rozdzielczość: 3840 x 2160, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 1799 zamiast 1999 zł. Kup teraz! LG UltraFine 32UN880-B - częstotliwość odświeżania: 60 Hz, podstawowe złącza: DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB 3.0 / USB 3.1 x 2, USB 3.1 Typ C x 1, wyjście liniowe audio, przekątna ekranu: 31", rozdzielczość: 3840 x 2160, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 2499 zamiast 2899 zł. Kup teraz!

MediaMarkt

Fot.: iiyama

HP M27 Webcam (459J9E9) - częstotliwość odświeżania: 75 Hz, podstawowe złącza: 1 x DisplayPort 1.2, 1x DisplayPort przez USB-C, 1x HDMI 1.4, przekątna ekranu: 27", rozdzielczość: 1920 x 1080, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 1099 zamiast 1259 zł. Kup teraz!

- częstotliwość odświeżania: 75 Hz, podstawowe złącza: 1 x DisplayPort 1.2, 1x DisplayPort przez USB-C, 1x HDMI 1.4, przekątna ekranu: 27", rozdzielczość: 1920 x 1080, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 1099 zamiast 1259 zł. Kup teraz! ASUS TUF Gaming VG289Q1A - częstotliwość odświeżania: 60 Hz, podstawowe złącza: 1 x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0, przekątna ekranu: 28", rozdzielczość: 3840 x 2160, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 1499 zamiast 1699 zł. Kup teraz!

- częstotliwość odświeżania: 60 Hz, podstawowe złącza: 1 x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0, przekątna ekranu: 28", rozdzielczość: 3840 x 2160, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 1499 zamiast 1699 zł. Kup teraz! IIYAMA G-Master GB2560HSU-B3 - częstotliwość odświeżania: 165 Hz, podstawowe złącza: 1x DisplayPort, 1x HDMI, przekątna ekranu: 24,5", rozdzielczość: 1920 x 1080, typ matrycy: TN. Cena w promocji: 979 zamiast 1199 zł. Kup teraz!

Media Expert

LENOVO G24-20 - częstotliwość odświeżania: 144 Hz, podstawowe złącza: HDMI xHDMI x 2, DisplayPort xDisplayPort x 1, przekątna ekranu: 24", rozdzielczość: 1920 x 1080, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 749 zamiast 899 zł. Kup teraz!

- częstotliwość odświeżania: 144 Hz, podstawowe złącza: HDMI xHDMI x 2, DisplayPort xDisplayPort x 1, przekątna ekranu: 24", rozdzielczość: 1920 x 1080, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 749 zamiast 899 zł. Kup teraz! ASUS TUF Gaming VG27AQ - częstotliwość odświeżania: 165 Hz, podstawowe złącza: wyjście liniowe audio, HDMI xHDMI x 2, DisplayPort xDisplayPort x 1, przekątna ekranu: 27", rozdzielczość: 2560 x 1440, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 1499 zamiast 1749 zł. Kup teraz!

- częstotliwość odświeżania: 165 Hz, podstawowe złącza: wyjście liniowe audio, HDMI xHDMI x 2, DisplayPort xDisplayPort x 1, przekątna ekranu: 27", rozdzielczość: 2560 x 1440, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 1499 zamiast 1749 zł. Kup teraz! MSI Optix G241 - częstotliwość odświeżania: 144 Hz, podstawowe złącza: wyjście liniowe audio, HDMI xHDMI x 2, DisplayPort xDisplayPort x 1, przekątna ekranu: 24", rozdzielczość: 1920 x 1080, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 799,99 zamiast 979,99 zł. Kup teraz!

Komputronik

iiyama ProLite XUB2792HSN-B1 - częstotliwość odświeżania: 75 Hz, podstawowe złącza: DisplayPort, HDMI, USB 3.0, USB-C, przekątna ekranu: 27", rozdzielczość: 1920 x 1080, typ matrycy: IPS. Cena w promocji: 999 zamiast 1259 zł. Kup teraz!

Zobacz również:

ASUS ROG STRIX XG258Q - częstotliwość odświeżania: 240 Hz, podstawowe złącza: 1 x DisplayPort 2 x HDMI, przekątna ekranu: 24,5", rozdzielczość: 1920 x 1080, typ matrycy: TN. Cena w promocji: 1449 zamiast 1949 zł. Kup teraz!

ASUS CG32UQ - częstotliwość odświeżania: FreeSync, podstawowe złącza: 1 x DisplayPort 1 x słuchawkowe 3 x HDMI 4 x USB 3.0, przekątna ekranu: 31,5", rozdzielczość: 3840 x 2160, typ matrycy: VA. Cena w promocji: 2799 zamiast 3599 zł. Kup teraz!