Monsieur Cuisine Smart w promocji. Ten Lidlomix już jutro będzie tańszy o kilka stówek

Planujesz zakup robota kuchennego Monsieur Cuisine Smart? Poczekaj - już za chwilę zostanie przeceniony.

Roboty kuchenne Monsieur Cuisine z Lidla cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są jednym z najczęściej kupowanych produktów AGD w dyskoncie. Taka sytuacja sprawia, że niektóre urządzenia często szybko się wyprzedają. Dotyczy to szczególnie Lidlomixa, a dokładniej modelu Monsieur Cuisine Smart. To najnowsza, ulepszona wersja, która jest najbardziej pożądana. Dlatego jeśli planowaliście zakup tego sprzętu, jest kolejna okazja, aby to zrobić. Szczególnie, że od jutra będzie można go kupić jeszcze taniej.

Monsieur Cuisine Smart - funkcje

To w pełni zautomatyzowany robot kuchenny, który umożliwia gotowanie, podsmażanie, gotowanie na parze, ugniatanie, miksowanie, mieszanie, siekanie, mielenie, rozdrabnianie, przecieranie, emulgowanie. Nadaje się do przygotowywania każdego rodzaju dań, w tym zup, sosów, makaronów czy ryb. To, co go wyróżnia to możliwość gotowania z instrukcją wideo oraz sterowanie głosem za pomocą Google Assistant. Dzięki funkcji Wi-Fi wszystkie przepisy są na bieżąco aktualizowane oraz dodawane są nowe. Aplikacja mobilna umożliwia tworzenie przepisów i dodawanie do nich notatek, tworzenie list zakupów czy planowanie menu na cały tydzień. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia, użytkownik może przygotować niemal każdy danie.

Do dyspozycji mamy m.in. 10-stopniową regulację prędkości oraz tryb turbo, możliwość regulacji temperatury w zakresie od 37°C do 130°C oraz 99-minutowy timer.

Moc maksymalna: 1200 W

1200 W Wyświetlacz: 8-calowy ekran

8-calowy ekran Prędkość obrotowa: ok. 125-5.500 obr./min

ok. 125-5.500 obr./min Miska o pojemności napełnienia: 3 l

3 l Wymiary: ok. 45,7 x 37 x 29 cm

ok. 45,7 x 37 x 29 cm Waga: ok. 11,4 kg

Monsieur Cuisine Smart - zestaw

W zestawie znajdziemy przede wszystkim:

miskę do mieszania o pojemności 4,5 litra (przy czym maksymalna pojemność napełnienia to 3 litry), która jest wykonana ze stali nierdzewnej,

wkład, który sprawdzi się do gotowania, np. ziemniaków,

nasadkę do ubijania, np. bitej śmietany czy jajek

pokrywę z otworem do napełniania i miarką,

nasadkę, która umożliwia gotowanie na parze,

wkład z ostrzami

szpatułkę

Monsieur Cuisine Smart - parametry techniczne

W internetowym sklepie produkt jest ponownie dostępny za 2499 zł, ale już od jutra (tj. od 16 marca) będzie okazja kupić o 300 zł taniej. Urządzenie będzie dostępne w promocyjnej cenie tylko w wybranych sklepach stacjonarnych. Jeśli interesuje Was zakup online zajrzyjcie pod ten link.

Dodam także, że w sklepie będą dostępne także dodatkowe akcesoria do robota kuchennego Monsieur Cuisine Smart: nasadka tnąca, łopatki do mieszania, wylewka, a także książka kucharska.

Trzeba też wiedzieć, że w stałej ofercie od dłuższego czasu jest dostępny jeszcze nieco tańszy model Monsieur Cuisine Connect, który aktualnie kosztuje 1899 zł (przejdź do sklepu). Więcej na jego temat przeczytacie w kolejnym artykule - przejdź do tekstu.

Nie tylko Lidlomix

Rynek wielofunkcyjnych robotów kuchennych jest naprawdę spory i jest w czym wybierać. Urządzenia tego typu będą różnić się od siebie przede wszystkim zastosowanymi funkcjami oraz specyfikacją techniczną, ale wszystkie mają spełniać to samo zadanie - wyręczyć nas w przygotowywaniu posiłków. Poniżej znajdziecie kilka innych propozycji takich sprzętów, które są dostępne aktualnie na rynku.

Termorobot iCoook MRK-18 MPM

To robot kuchenny wyposażony w Wi-Fi oraz funkcje smart, dzięki którym gotowanie będzie jeszcze łatwiejsze. Przepisy krok po kroku wyświetlane na ekranie urządzenia pozwolą na w prawidłowy sposób przygotować ulubione potrawy. Robot umożliwia gotowanie, gotowanie na parze, sous vide, wyrabianie, mieszanie, siekanie, blendowanie, szatkowanie, krojenie, ubijanie, rozdrabnianie, kruszenie lodu, smażenie oraz ważenie. Do dyspozycji mamy 12-stopniową regulację prędkości oraz tryb turbo, a także 8 automatycznych programów. Jak możemy przeczytać w opisie, robot może pracować z 120-5000 obr./min oraz mocą 1300 W. W zestawie znajdziemy misę o pojemności 3,5 l, przystawkę do mieszania zup i innych potraw, łopatkę do ubijania masła, majonezu i lekkich kremów, naczynie do gotowania na parze z pokrywą i tacą, koszyk do gotowania produktów sypkich, np. kasz czy ryżu, dwustronną tarczę do krojenia w plastry i siekania, dodatkową pokrywę z popychaczem, silikonową łopatkę oraz miarkę z podziałką - 10 ml, 20 ml, 30 ml.

Robot wielofunkcyjny CECOTEC Mambo 10070

To kolejna propozycja, która również wyręczy nas w niektórych kuchennych czynnościach. Przede wszystkim robot posiada funkcję gotowania, gotowania na parze, kruszenia lodu, zagniatania ciasta, fermentacji, podsmażania, podgrzewania, ucierania czy utrzymywania ciepła. Do dyspozycji mamy dzbanek o pojemności 3,3 l oraz wyświetlacz cyfrowy z dotykowym panelem sterowania - to tutaj możemy decydować o wszelkich ustawieniach, regulować prędkość oraz czas. Zakres temperatury możemy zmieniać w zakresie od 37 do 120 st.C. Do tego urządzenia posiada wbudowaną wagę do odmierzania składników. Moc robota wynosi 1700 W. Nie zabrakło także łączności bezprzewodowej, która umożliwia połączenie sprzętu z aplikacją mobilną.

Robot wielofunkcyjny Kohersen CY021

Niedawno na rynku pojawił się jeszcze jeden sprzęt warty uwagi. Kohersen CY021 to robot wielofunkcyjny dysponujący 18 trybami pracy, w tym m.in.: mieszanie, ubijanie, wyrabianie ciasta, duszenie czy gotowanie na parze. Więcej na jego temat przeczytacie w naszym innym materiale - przejdź do tekstu.

Więcej na temat wielofunkcyjnych robotów kuchennych znajdziecie w naszym materiale pod tym linkiem.