Monsieur Cuisine Smart znów dostępny. Ten Lidlomix szybko się wyprzedaje, więc warto się śpieszyć

W ofercie sklepu Lidl ponownie pojawił się popularny robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart, którego dostępność może być tylko chwilowa. Model ten jest bardzo popularny i szybko się wyprzedaje.

Roboty kuchenne Monsieur Cuisine z Lidla cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są jednym z najczęściej kupowanych produktów AGD w dyskoncie. Taka sytuacja sprawia, że niektóre urządzenia często szybko się wyprzedają. Dotyczy to szczególnie Lidlomixa, a dokładniej modelu Monsieur Cuisine Smart. To najnowsza, ulepszona wersja, która jest najbardziej pożądana. Dlatego jeśli planowaliście zakup tego sprzętu, jest kolejna okazja, aby to zrobić. W internetowym sklepie produkt jest ponownie dostępny za 2499 zł.

Monsieur Cuisine Smart - funkcje

To w pełni zautomatyzowany robot kuchenny, który umożliwia gotowanie, podsmażanie, gotowanie na parze, ugniatanie, miksowanie, mieszanie, siekanie, mielenie, rozdrabnianie, przecieranie, emulgowanie. Nadaje się do przygotowywania każdego rodzaju dań, w tym zup, sosów, makaronów czy ryb. To, co go wyróżnia to możliwość gotowania z instrukcją wideo oraz sterowanie głosem za pomocą Google Assistant. Dzięki funkcji Wi-Fi wszystkie przepisy są na bieżąco aktualizowane oraz dodawane są kolejne. Aplikacja mobilna umożliwia tworzenie przepisów użytkownika w stylu Guided Cooking, tworzenie list zakupów czy oceniać przepisy.

Monsieur Cuisine Smart - zestaw

miska do mieszania o pojemności 4,5 l ze stali nierdzewnej z maks. pojemnością napełniania 3 l

wkład do gotowania: do delikatnego przygotowania ziemniaków lub podobnych potraw

nasadka do ubijania: idealna do przygotowania kremowych deserów, bitej śmietany i ubitych białek

pokrywa z otworem do napełniania i miarką

nasadka do gotowania na parze z pokrywą i wkładem do gotowania: do delikatnego gotowania na parze np. warzyw i ryb bez dodawania tłuszczu.

wkład z ostrzami

szpatułka: uniwersalne narzędzie do przygotowywania pysznych potraw

Monsieur Cuisine Smart - parametry techniczne

maks. pobór mocy: 1200 W: 1050 W (funkcja gotowania), 1000 W (mieszanie)

prędkość obrotowa: ok. 125–5500 obr./min

długość przewodu zasilającego: ok. 110 cm

regulacja temperatury w zakresie 37–130°C

wymiary: ok. 45,7 x 37 x 29 cm

waga: ok. 11,4 kg

W stałej ofercie od dłuższego czasu jest dostępny jeszcze nieco tańszy model Monsieur Cuisine Connect, który aktualnie kosztuje 1899 zł.