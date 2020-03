Monster Hunter Iceborne już niebawem wzbogaci się o nową zawartość

W najbliższą sobotę odbędzie się transmisja studia Capcom, na temat nadchodzących aktualizacji do Monster Hunter World: Iceborne.

Ogromny dodatek do gry Monster Hunter World – Iceborne, zadebiutował we wrześniu zeszłego roku, a twórcy gry – Capcom, nie mogą narzekać na wyniki jego sprzedaży. Na początku roku, studio opublikowało plany rozwoju gry na nadchodzące dwanaście miesięcy i na bieżąco informuje o kolejnych nowościach. W sieci zadebiutowała właśnie zapowiedź transmisji na żywo w ramach tzw. dzienników deweloperskich.

Transmisja odbędzie się w najbliższą sobotę, 21 marca, o godzinie 13.00 za pośrednictwem oficjalnego kanału gry na serwisie YouTube. Ujawnione zostaną podczas niej szczegóły aktualizacji, która ma wprowadzić dwa nowe warianty potworów – Raging Brachydios i Furious Rajang. W przypadku wersji gry na konsole Xbox One i PlayStation 4 pojawią się one już 23 marca, a gracze PC będą musieli poczekać do kwietnia. W sobotę mamy również otrzymać teaser aktualizacji, które nastąpią "po kwietniu".

Przypomnijmy, że już 20 marca pojawi się w grze nowy Starszy Smok – Safi'jiiva, wraz z dotyczącym go nowym zadaniem.

Monster Hunter World: Iceborne zadebiutował 6 września 2019 roku na konsolach Xbox One i PlayStation 4, od 9 stycznia 2020 roku dodatkiem mogą się cieszyć również gracze na PC.

źródło: gamingbolt.com