Monster Hunter Rise już na PlayStation i Xbox - czy to ma sens? Recenzja gry

Monster Hunter Rise zadebiutował właśnie na konsolach PlayStation i Xbox. Ja już miałem okazję zapoznać się z grą i wiem, że czy warto (ponownie) sięgnąć po najnowsze dzieło Capcomu.

Spis treści

Tytuł : Monster Hunter Rise

: Monster Hunter Rise Gatunek : RPG, akcja

: RPG, akcja Platformy : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S

: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S Data premiery : 20 stycznia 2023 roku

: 20 stycznia 2023 roku Producent : Capcom

: Capcom Wydawca PL: Cenega

Jeszcze kilka lat temu seria Monster Hunter związana była głównie z konsolami Nintendo. Choć bardzo popularna, to daleko jej było to największych marek Capcomu. Wszystko zmieniło się na początku 2018 roku wraz z wydaniem multi-platformowego Monster Hunter World. Wystarczy napisać, że obecnie jest to najlepiej sprzedająca się gra w historii japońskiego producenta. Co więcej, automatycznie sprawiła, że Monster Hunter dorównał w świadomości graczy popularnością takim seriom jak Resident Evil czy Street Fighter.

Choć wszyscy oczekiwaliśmy kontynuacji Monster Hunter World, to zamiast tego w 2021 roku otrzymaliśmy Monster Hunter Rise – szóstą pełnoprawną odsłonę głównego cyklu, która dedykowana była wyłącznie konsoli Nintendo Switch. Niespełna roku później powstała również wersja na PC. Posiadacze konsol PlayStation i Xbox wciąż jednak nie mogli dołączyć do zabawy. Na szczęście to zmieni się już niebawem. Co więcej, jak się okazuje, to właśnie teraz otrzymaliśmy prawdopodobnie najlepszą wersję gry.

Monster Hunter Rise to idealny moment na poznanie serii

Jeśli do tej pory nie mieliście okazji zagrać w żadną grę z serii Monster Hunter, to Rise jest do tego idealne. Gra perfekcyjnie wręcz wprowadza graczy we wszystkie swoje mechaniki, przy czym mi wydaje się znacznie bardziej przystępna i nieco łatwiejsza niż choćby Monster Hunter World. Czy to dobrze? Cóż na pewno nie dla weteranów serii, jednak zmiany te z pewnością pozwolą w Monster Hunter Rise bawić się większej liczbie graczy.

Będąc przy największych sympatykach serii, to i oni znajdą jednak w Rise mnóstwo radości. Przede wszystkim powracają wszystkie dobrze znane bronie ze starszych odsłon, wzbogacone jednak o nowe funkcje i ataki. Na szczególną uwagę zasługują tu tzw. atak jedwabionici (Silkbind Attacks) i umiejętności przełączane (Switch Skills). Te pierwsze to nowe specjalne ataki, które aktywujemy przy unikatowej dla MH: Rise funkcji, czyli kablobaków. Umiejętności przełączane z kolei pozwalają na zmianę wybranego ataku bądź umiejętności, tak aby lepiej dostosować daną broń do swojego stylu rozgrywki.

Wracając do kablobaków to warto podkreślić, że mogą one nam również posłużyć do szybszego poruszania się po świecie gry, jak i wykonywania niecodziennych manewrów – atakowanie potworów z powietrza jeszcze nigdy nie było tak łatwe w serii Monster Hunter. Oczywiście mają one swój czas odnawiania, jednak nie jest on przytłaczająco długi, co sprawia, że będziemy z nich korzystać regularnie. Śmiało mogę stwierdzić, że to jedna z najlepszych zmian i nowości, jakie oferuje Monster Hunter Rise. Starcia z potworami stały się dzięki temu jeszcze bardziej dynamiczne i widowiskowe. Nowe zdolności broni również potrafią być niesłychanie skuteczne, a przy tym satysfakcjonujące w użyciu. Podczas eksploracji map w Monster Hunter Rise momentami czułem się jak Spider-Man i było to miłe uczucie.

Nowością w Rise jest również możliwość posiadania dwóch zwierzęcych towarzyszy. Do znanego i lubianego „koleżkota” dołącza „kumps”. Zarówno wyjątkowy kot, jak i psiak towarzyszą nam w boju, co więcej, kumps może także posłużyć nam za wierzchowca, dzięki któremu będziemy szybciej przemierzać dostępne w grze mapy.

W Rise pojawia się nowy tryb gry powiązany z zadaniami „Furii” - w zasadzie jest to wariacja w stylu gier tower defense. Zadania "Furii" przenoszą graczy na specjalną arenę, gdzie do ich dyspozycji oddane zostają przeróżne maszyny oblężnicze. Tylko od nas zależy, jakie wybierzemy i gdzie konkretnie je ustawimy. Czeka na nas z reguły kilka fal przeciwników, które musimy odeprzeć. W nagrodę otrzymujemy nie tylko tak istotne surowce, ale również specjalne zarezerwowane tylko dla tego trybu bonusy, które pozwolą nam dodatkowo ulepszyć bronie. Do „Furii” zatem będziemy wracać regularnie i choć jest to miły dodatek, to zdecydowanie spędziłem w nim mniej czasu niż na tradycyjnych polowaniach. Wyobrażam sobie jednak, że zgrane zespoły albo chociaż duety mogą w trybie „Furii” bawić się znacznie lepiej.

Fabuła nigdy nie była mocną stroną serii Monster Hunter. Choć World skręcił w dobrym kierunku i nieco rozbudował narrację, to Rise wraca niestety do korzeni cyklu i powierzane nam zadania są w zasadzie jedynie pretekstem do kolejnych polowań. Szkoda, bowiem odnoszę wrażenie, że już World pokazał, iż Monster Hunter może nadać polowaniom większy sens – przynajmniej pod względem opowieści. Śmiało mogę stwierdzić, że główna kampania fabularna w Monster Hunter Rise to tak naprawdę nieco bardziej rozbudowany, zaplanowany na kilka godzin samouczek. Co więcej, dopiero po ukończeniu głównego wątku zaczyna się prawdziwa zabawa, bowiem otrzymujemy możliwość polowania na najtrudniejsze bestie.

Monster Hunter Rise udowadnia, że Switch już niedomaga

Monster Hunter Rise po raz pierwszy ograłem na Nintendo Switch. Wówczas, pod względem technicznym nie miałem grze nic do zarzucenia. To wciąż imponującą prezentujący się tytuł na „pstryczku”. Jednak już wersja na PC pokazała, że w najnowszym Monster Hunter drzemie znacznie większy potencjał. Nie inaczej jest w przypadku wersji na konsole nowej generacji. Ja miałem okazję testować Monster Hunter Rise na Xbox Series X i jestem bardzo zadowolony z tego, co zobaczyłem i doświadczyłem.

Na Xbox Series X Monster Hunter Rise działa w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę lub FullHD przy 120 klatkach na sekundę. To ogromny wzrost jakości w porównaniu z oryginalną wersją gry na Switcha, która działała przy zaledwie 30 klatkach na sekundę i niższej rozdzielczości. Dodatkowo możemy liczyć na wysokiej jakości tekstury, dynamiczne cienie, liczne filtry i wiele dodatkowych ustawień. Na uwagę zasługuje również fakt, że niektóre rozwiązania przeniesiono niemal 1 do 1 z wersji na PC, co sprawia, że mamy ogromny wpływ na poszczególne ustawienia grafiki.

Nie spodziewajcie się jednak po Monster Hunter Rise oszałamiającej oprawy wizualnej nawet w trybie graficznym nastawionym na jakość. To wciąż „jedynie” port gry ze Switcha i niestety często to widać. Modele postaci, jak i potworów czy animacje prezentują się naprawdę dobrze. Wysokiej jakości tekstury sprawiły, że otaczający nas świat również wygląda znacznie lepiej, ale prezentuje się on dość ubogo i na pewno gorzej niż w Monster Hunter World. Dostępne obszary również są mniejsze i mniej zróżnicowane od starszej odsłony cyklu. Szkoda, szczególnie że kablobak idealnie sprawdziłby się na większych mapach.

Sporym minusem produkcji jest również brak funkcji cross-play czy cross-progression. Oznacza to, że jeśli posiadacie już grę na Switchu i chcielibyście kontynuować rozgrywkę na Xbox bądź PlayStation, to musicie zaczynać od początku. Nie zagracie również ze znajomymi z innych platform. Gra została zamknięta w obrębie swoich platform i tylko Xbox się z tego wyłamuje, bowiem istnieje możliwość wspólnej zabawy pomiędzy konsolami Xbox One, Xbox Series X|S i PC. Warto też pamiętać o tym, iż Microsoft już wcześniej zadbał o to, aby Monster Hunter Rise już w dniu premiery trafił do Xbox Game Pass. Jeśli zatem jesteście abonentem usługi, to już niebawem będziecie mogli pobrać grę bez żadnych dodatkowych opłat.

Monster Hunter Rise - recenzja wideo

Dla tych, którzy wolą oglądać niż czytać, mamy również recenzję wideo Monster Hunter Rise na Xbox Series X.

Monster Hunter Rise na PlayStation i Xbox - czy warto?

Monster Hunter Rise to kolejna znakomita odsłona popularnej serii. Bez względu na to, czy jesteś weteranem cyklu, czy chcesz dopiero zacząć z nim swoją przygodę Monster Hunter Rise to gra, w którą warto zagrać. Posiadacze konsol Xbox mają sprawę nieco ułatwioną dzięki Game Pass, ale gwarantuję, że również właściciele PlayStation będą zadowoleni, kupując grę w pełnej cenie. Najnowsza produkcja Capcomu broni się przede wszystkim znakomitą, angażującą rozgrywką, która zapewni wam zabawy na wiele długich godzin.