Monster Hunter Rise na PC - gdzie kupić najtaniej? Zestawienie ofert

Premiera Monster Hunter Rise na PC już jutro. Sprawdź, gdzie kupić grę najtaniej.

Spis treści

fot. Capcom

Monster Hunter Rise PC - data premiery i nowości wersji na PC

Monster Hunter Rise to najnowsza odsłona osławionej serii od firmy Capcom. Do tej pory jedynie posiadacze konsoli Nintendo Switch mogli cieszyć się z nowych przygód, jednak już jutro (12 stycznia), po wielu miesiącach oczekiwania, Monster Hunter Rise trafi również na PC. Wersja na komputery została odpowiednio usprawniona i ulepszona. Posiadacze PC będą mogli cieszyć się z: wsparcia dla ultrapanoramicznych wyświetlaczy, rozdzielczości 4K i nieograniczonej liczby klatek na sekundę. Co więcej, do gry trafią wyjątkowe filtry, które działają w czasie rzeczywistym i pozwolą graczom znacząco zmienić graficzne aspekty produkcji. Jak prezentują się one w akcji możecie zobaczyć na materiale poniżej.

Monster Hunter Rise PC - przegląd najlepszych ofert w sklepach

Monster Hunter Rise na PC możecie zamawiać już teraz. Gra jest dostępna wyłącznie w cyfrowej dystrybucji, najciekawsze ofert w sklepach on-line znajdziecie poniżej.

Zobacz również: