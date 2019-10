Monster Hunter World: Iceborne - poznaliśmy szczegóły na temat pierwszej dużej aktualizacji

Już w przyszłym tygodniu na serwery gry Monster Hunter World: Iceborne trafi pierwsza aktualizacja, a w niej m.in.: nowy potwór, obszar oraz elementy wyposażenia.

Capcom już wcześniej zapowiedział, że podobnie jak w przypadku podstawowej wersji gry Monster Hunter World, wszystkie dodatki do Iceborne będą darmowe. Pierwsza znacząca aktualizacja trafi na serwery gry już w przyszły czwartek (10 października).

Co zawierać będzie owa aktualizacja? Już wcześniej ujawniono, że w październiku do gry zawita nowy potwór - Rajang, która ma stanowić wyzwanie nawet dla najlepszych łowców. Za wykonanie zadania powiązanego z bestią otrzymamy wyjątkowy amulet, który dodatkowo wzmocni nasza postać. Oprócz tego, jak właśnie się dowiedzieliśmy, wraz z najnowszą aktualizacją otrzymamy zupełnie nowy, "wulkaniczny" obszar gry. Co najbardziej istotne, pojawią się na nim materiały, które pozwolą graczom ulepszyć ich bronie i pancerze.

Ostatnią znaczącą nowością, która zadebiutuje w przyszłym tygodniu jest możliwość zapraszania innych graczy do swojego pokoju. Jak zapewniają twórcy, wspólne świętowanie udanych łowów będzie jeszcze przyjemniejsze.

Monster Hunter World: Iceborne zadebiutowało na konsolach PlayStation 4 i Xbox One na początku września tego roku. W styczniu 2020 planowana jest premiery gry na PC-tach.