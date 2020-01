Monster Hunter World: Iceborne – poznaliśmy szczegóły nadchodzących aktualizacji

Studio Capcom opublikowało plany, dotyczące tegorocznego wsparcia Monster Hunter World: Iceborne. Ucieszą się zarówno użytkownicy konsol, jak i PC-tów.

Mijają dwa lata od ukazania się Monster Hunter World, gra okazała się gigantycznym sukcesem i zgromadziła wielu fanów na całym świecie. Zeszłoroczna premiera i świetna sprzedaż ogromnego dodatku, zatytułowanego Iceborne, jedynie potwierdziła niesłabnące zainteresowanie tytułem. Niestety, gracze PC-towi musieli czekać na swoją wersję gry znacznie dłużej niż użytkownicy konsol, a możliwość zagrania w dodatek otrzymali zaledwie dwa tygodnie temu, na początku stycznia. Dziś twórcy Monster Hunter World – studio Capcom, opublikowali plany, dotyczące rozwoju gry w nadchodzącym roku.

Gracze PC-towi już 6 lutego otrzymają pierwszą dużą aktualizację, w ramach której zadebiutuje nowy potwór - Rajang, oraz dodatki związane z kooperacją gry z serią Resident Evil. Następnie - 12 marca, do gry zawita nowy obszar oraz kolejna dwa nowe monstra - Safi’jiiva oraz Stygian Zinogre. W kwietniu natomiast pojawią się nowe warianty dwóch, występujących już potworów.

Premiera Iceborne na PC potroiła aktualną liczbę graczy Monster Hunter World na platformie Steam. Nic więc dziwnego, że studio planuje ja najszybciej wyrównać zaległości wersji na PC, w stosunku do wydania na konsole. Nastąpi to już w kwietniu, dzięki aktualizacji 13.50, która wyjdzie jednocześnie na PlayStation 4, Xbox One oraz PC. Wprowadzi ona nowe, trudniejsze wersje istniejących już potworów. Od tej pory, wszystkie aktualizacje gry będą się ukazywać w tym samym terminie, na wszystkich platformach.

W maju tego roku, już na wszystkich platformach jednocześnie, zadebiutuje patch 14.0, który doda nowego przeciwnika. Twórcy zdradzili jedynie, że jest to ulubieniec społeczności. Potwierdzono również, że kolejne potwory i nowości planowane są również na drugą połowę roku. Warto tu przypomnieć, że wszystkie dodatki do Monster Hunter World: Iceborne są całkowicie darmowe.

źródło: Capcom