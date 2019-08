Monster Hunter World: Iceborne - przedpremierowe test rozpoczną się już w tym tygodniu

Capcom ogłosił kolejne otwarte beta testy gry Monster Hunter World: Iceborne. Tym razem mogą z nich skorzystać zarówno posiadacze konsoli PlayStation 4, jak i Xbox One.

Posiadacze konsol Sony będą mogli wypróbować grę już w tym tygodniu. Testy na PlayStation 4 potrwają od 30 sierpnia, godz. 9:01, do 2 września, godz. 8:59. Nieco dłużej przyjdzie czekać właścicielom Xbox-ów One, tutaj testy odbędą się w dniach 2 - 4 września (w tych samych godzinach co na PS4).

Twórcy zdecydowali się nie tylko poszerzyć zasięg bety, ale również jej zawartość. Gracze będą mogli zmierzyć się nie tylko z wcześniej dostępnymi potworami jak: wielki Jagras, Banbaro czy Tigrex, ale również z potężnym lodowym smokiem Velkhaną.

Warto przypomnieć, że podobnie jak w poprzednich beta testach do naszej dyspozycji oddane zostanie 14 rodzajów broni wzbogaconych o nowe ataki, które zawitają do gry Monster Hunter World wraz z debiutem dodatku Iceborne. Dla wszystkich graczy, którym uda się upolować Velkhanę przygotowano specjalną paczkę z przydatnymi podczas łowów przedmiotami, którą będziemy mogli wykorzystać w pełnej wersji gry.

Monster Hunter World: Iceborne zadebiutuje już w przyszły piątek (6 września) na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. W styczniu 2020 roku gra trafi również na PC.