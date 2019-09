Monster Hunter World: Iceborne - twórcy prezentują zawartość popremierową

Rozszerzenie do Monster Hunter World nie zdążyło jeszcze oficjalnie zadebiutować, a twórcy gry już ujawnili pierwszą dodatkową zawartość, która trafi do gry po premierze.

Monster Hunter World: Iceborne zadebiutuje już w najbliższy piątek (6 września). Wówczas gracze z całego świata będą mogli wyruszyć na nowy, mroźny kontynent. Iceborne wprowadzi do gry nie tylko nowy obszar, ale również: pełnoprawną kampanię, rozszerzy system rozwoju postaci, nowe ataki dla każdej dostępnej w grze broni oraz przede wszystkim nowe potwory.

Capcom już wcześniej zapowiadał, że Iceborne, podobnie jak podstawowa wersja Monster Hunter World, doczeka się licznych bezpłatnych dodatków. Dzisiaj poznaliśmy szczegóły na temat pierwszego z nich.

Już w październiku do Monster Hunter World: Iceborne trafi pierwsza darmowa aktualizacja, a wraz z nią bestia o nazwie Rajang. Potwór ten po raz pierwszy pojawił się w Monster Hunter 2 z 2006 roku. Podczas walki korzysta on ze swojej niezwykłej siły oraz ataków elektrycznych. Jak prezentuje się on bezpośrednio w grze, możecie zobaczyć na poniższym materiale.

Monster Hunter World: Iceborne zmierza na konsole PlayStation 4 i Xbox One oraz PC-ty. Jednak na te ostatnie, trafi dopiero w styczniu 2020 roku.