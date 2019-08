Monster Hunter World: Iceborne z datą premiery na PC!

Już wcześniej wiedzieliśmy, że rozszerzenie do ostatniej części serii Monster Hunter zadebiutuje na konsolach 6 września tego roku. Tajemnicą pozostawała data premiery na PC, którą rozwiali właśnie przedstawiciele Capcomu ujawniając, że Monster Hunter World: Iceborne trafi na PC w styczniu 2020 roku.

Przedstawiciele firmy Capcom, w tym producent gier z serii Monster Hunter - Sakamoto Ryusan oraz dyrektor wykonawczy japońskiego producenta - Kaname Fujioka, byli obecni podczas Hong Kong Animation Video Game Festiwal 2019, gdzie podzielili się z fanami kilkoma ciekawostkami na temat przyszłości Monster Hunter World.

Choć, jak ujawniono wcześniej, Iceborne będzie pierwszym i ostatnim płatnym rozszerzeniem do Monster Hunter World, to dowiedzieliśmy się, że Capcom zamierza jeszcze długo wspierać tytuł darmowymi dodatkami. Możemy spodziewać się w nich nowych potworów oraz co za tym idzie, nowych zestawów pancerzy i broni. Nie należy również zapominać, że do gry powrócą sezonowe wydarzenia z unikalnymi nagrodami.

Dla przypomnienia, dodatek Monster Hunter World: Iceborne przyniesie nam zupełnie nowy, lodowy kontynent, nowe potwory oraz narzędzia do walki z nimi. Możemy też liczyć na pełnoprawną kampanię, która ma nas wprowadzić w znacznie trudniejszy endgame. Twórcy gry dopracowali również system kooperacji, który w Iceborne będzie korzystał z nowego systemu dynamicznego skalowania życia potworów. Oznacza to, że żywotność potworów będzie zmieniać się z każdym dodatkowym graczem (od 1 do 4).

Tegoroczny wrzesień zapowiada nam się wyjątkowo gorąco. Monster Hunter World: Iceborne rozpocznie 6 września prawdziwy "pochód hitów", bo wkrótce po nim zadebiutują: Gears 5, GreedFall, Borderlands 3, The Surge 2 czy Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (w wersji rozszerzonej na Nintendo Switch).

