Monster Hunter World: Iceborne z konkretną datą premiery na PC

Studio Capcom poinformowało właśnie, że rozszerzenie Iceborne do Monster Hunter World zadebiutuje na PC dokładnie 9 stycznia. Poznaliśmy również szczegóły PC-towej wersji.

Rozszerzenie Iceborne do najnowszej części serii Monster Hunter, zadebiutowało na konsolach PlayStation 4 i Xbox One 6 września. Studio Capcom już wcześniej ujawniło, że na wersję PC-tową trzeba będzie poczekać, przynajmniej do stycznia 2020 roku. Dzisiaj włodarze japońskiego producenta podali konkretną datę premiery gry, a nastąpi on już 9 stycznia. Przy okazji, poznaliśmy szczegóły wersji na PC.

Monster Hunter World: Iceborne na PC otrzyma oczywiście tą samą zawartość, co wersje konsolowe, a więc: dodatkowe ataki dla każdej z 14 dostępnych broni, mistrzowski poziom trudności, nowy, mroźny kontynent oraz oczywiście nowe potwory. Oprócz tego, gracze PC-towi mogą liczyć na: wysokiej jakości tekstury, wsparcie dla rozdzielczości 4K, brak limitu co do klatek na sekundę, obsługę monitorów ultrapanoramicznych (21:9), wsparcie dla DirectX 12 oraz sterowanie, zaprojektowane od podstaw z myślą o klawiaturze i myszce.

Dzisiejsze ogłoszenie twórcy okrasili zwiastunem, prezentującym wersję PC-tową w akcji.

Warto dodać, że Monster Hunter World: Iceborne w wersji na PC dostępny będzie na platformie Steam.