Monster Hunter World - dodatek Iceborne zaoferuje znacznie trudniejszy endgame

Przedstawiciele Capcomu zdradzili, że wsłuchali się w głosy fanów i endgame w Monster Hunter World: Iceborne będzie znacznie większym wyzwaniem niż w podstawowej wersji gry.

Kaname Fujioka - jeden z reżyserów gry Monster Hunter World: Iceborne, w rozmowie z redakcją serwisu GameInformer zdradził, że decyzja o zwiększeniu poziomu trudności w tzw. endgame, zapadała po konsultacjach z najbardziej zagorzałymi sympatykami serii.

Wzięliśmy tę opinię do serca od graczy, którzy chcieli większego poziomu trudności i większych wyzwań i mamy zamiar to im dostarczyć. - Kaname Fujioka, Capcom

Co ciekawe, reżyser gry zdradził również, że twórcy są szczęśliwi z takiego obrotu sprawy bowiem wcześniej (przy pracach na Monster Hunter World) byli zmuszeni do obniżenia poziomu trudności. Capcom chciał, aby MH World był nowym startem serii. Twórcy zdawali sobie zatem sprawę, że do ich świata zawita wielu nowych graczy, którzy nie mieli wcześniej styczności z Monster Hunter. Teraz przy pracach nad Iceborne, gdy nowa społeczność graczy przyzwyczajona jest już do systemów gry, twórcy są szczęśliwi, że mogą odpowiednio zwiększyć poziom wyzwań.

Pan Fujioka podkreśli, że już w trakcie kampanii fabularnej zauważymy stale rosnący poziom trudności, który swoje apogeum będzie miał właśnie w endgame. Dowiedzieliśmy się również, że Iceborne zaoferuje nam pewne poprawki względem drużynowej walki z bestiami. Twórcy zaimplementowali do gry dynamiczny system skalowania życia potworów. W podstawowej wersji gry gdy polowaliśmy solo - potwór miał normalną ilość życia, natomiast gdy działaliśmy w grupie wartość ta była podwajana (bez względu na ilość graczy w drużynie). W Iceborne, życie potworów będzie się dynamiczne skalować w stosunku do liczby graczy, oznacza to, że przyjemniej będzie teraz grać np. w duecie.

Monster Hunter World: Iceborne zadebiutuje 6 września na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. W późniejszym terminie gra trafi również na PC.

źródło: gameinformer/pcgamer