Monster Hunter World z kolejnym rekordem

Firma Capcom pochwaliła się najnowszą sprzedażą gry Monster Hunter World i dodatku Iceborne. PC-towa wersja zdecydowanie przysłużyła się popularności tytułu.

Monster Hunter World zadebiutowało pierwotnie w styczniu 2018 roku, wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Był to pierwszy tytuł z serii Monster Hunter nie przywiązany do urządzeń jednego producenta. Połączenie dobrze znanej mechaniki, znakomitej oprawy audio-wizualnej i pewnych uproszczeń dla nowych graczy spowodowało, że Monster Hunter World błyskawicznie bił kolejne rekordy sprzedaży.

Ostatecznie na potwory mogli zapolować również gracze PC-towi, a w drugiej połowie zeszłego roku doczekaliśmy się ogromnego rozszerzenia do gry, zatytułowanego Iceborne. Dodatek, podobnie jak "podstawka", najpierw zadebiutował na konsolach, a dopiero tydzień temu pojawił się na PC.

Capcom niemal od dnia premiery Monster Hunter World regularnie chwalił się kolejnymi rekordami osiąganymi przez grę. Według najnowszych danych, które właśnie opublikował deweloper, najnowsza odsłona serii Monster Hunter trafiła już do ponad 15 milionów graczy. Jedenaście milionów z tej puli to wynik uzyskany przez podstawową wersję gry, natomiast dodatkowi Iceborne udało się przyciągnąć kolejne 4 miliony graczy, co jest znakomitym wynikiem jak na DLC.

Japoński producent ujawnił również, że Monster Hunter World jest najpopularniejszą grą w historii firmy, a całkowita sprzedaż serii przekroczyła już 61 milionów.

Nam pozostaje jedynie pogratulować japońskiemu producentowi, który w ostatnich latach jest w znakomitej formie. Oprócz wyjątkowo udanego Monster Hunter World, Capcom wydał m.in. takie perełki jak: Resident Evil 2 Remake czy Devil May Cry 5, a w drodze jest już remake Resident Evil 3.

źródło: wccftech.com