"Monster Hunter" i finał "Gomorry". Oto nowości w HBO GO!

Wśród premier platformy HBO GO znajdziemy między innymi "Monster Hunter" z Milą Jovovich w roli głównej.

Spis treści

W tym tygodniu platforma HBO GO udostępni ostatnie odcinki piątego sezonu Gomorry. Będzie to niewątpliwie smutna wiadomość dla fanów serialu, ponieważ będzie to nie tylko finał sezonu, ale także koniec całego serialu. Wśród nowości warto wyróżnić także film Paula W.S. Andersona Monster Hunter. Produkcja jest ekranizacją popularnej gry akcji od studia Capcom.

Monster Hunter

Nasz świat to tylko jeden świat. Gdzieś za nim istnieje inny - świat niebezpiecznych, potężnych potworów, którym rządzą siejąc śmiertelny strach.

Do tego świata zostaje wysłana porucznik Artemis wraz z elitarną jednostką wyspecjalizowanych żołnierzy. Szokujące uniwersum przeraża. W desperackiej próbie powrotu do naszego świata odważna porucznik spotyka tajemniczego łowcę, którego niezwykłe umiejętności pozwoliły mu przetrwać i zadomowić się w tym potwornym miejscu. Mierząc się z brutalnymi atakami przerażających potworów, wojownicy łączą siły, by odnaleźć drogę do domu.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Niemcy

: Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Niemcy Reżyseria : Paul W.S. Anderson

: Paul W.S. Anderson Scenariusz : Paul W.S. Anderson

: Paul W.S. Anderson Gatunek : fantasy, akcja, przygodowy

: fantasy, akcja, przygodowy Obsada : Milla Jovovich, Tony Jaa, Meagan Good, Diego Boneta, Rob Perlman, Jannik Schümann, Onur Besen, Bart Fouche

: Milla Jovovich, Tony Jaa, Meagan Good, Diego Boneta, Rob Perlman, Jannik Schümann, Onur Besen, Bart Fouche Data premiery: 19 grudnia

Gomorra

Gomorra to włoski serial kryminalny przedstawiający losy bezwzględnej mafii z Neapolu. Podczas gdy szef przestępczej organizacji trafia do więzienia, stery na moment przejmuję młody Ciro Di Marzio. Pokojowy okres jednak nie potrwa długo, a szybko rozpocznie się krwawa wojna o władzę, wpływy i pieniądze, która zaangażuje wiele niebezpiecznych osób i organizacji. Komu uda się wygrać tę batalię i przejąć fotel lidera włoskiego półświatka?

Kraj produkcji : Niemcy, Włochy

: Niemcy, Włochy Twórcy : Roberto Saviano, Leonardo Fasoli

: Roberto Saviano, Leonardo Fasoli Gatunek : dramat, kryminał

: dramat, kryminał Obsada : Salvatore Esposito, Marco D'Amore, Cristiana Dell'Anna, Fortunato Cerlino, Cristina Donadio, Icana Lotito, Fabio De Caro

: Salvatore Esposito, Marco D'Amore, Cristiana Dell'Anna, Fortunato Cerlino, Cristina Donadio, Icana Lotito, Fabio De Caro Data premiery: 19 grudnia

Wszystkie premiery tygodnia w HBO GO:

poniedziałek (13 grudnia)

Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu [odc. 3, sezon 1]

Sukcesja [odc. 9, sezon 3]

Niepewne [odc. 8, sezon 5]

Pohamuj entuzjazm [odc. 8, sezon 11]

Dlaczego nie płaczesz?

Drużba nie żyje

wtorek (14 grudnia)

All American [odc. 7, sezon 4]

środa (15 grudnia)

Zabójstwa w Starved Rock [odc. 1-3, sezon 1]

Ogrodnicy [odc. 2, sezon 1]

czwartek (16 grudnia)

Szukając cudów

Axios [odc. 20, sezon 4]

I tak po prostu [odc. 3]

piątek (17 grudnia)

Urodzony mistrz

Święty i spółka [odc. 5-8, sezon 1]

Wampiry: Dziedzictwo [odc. 5, sezon 4]

Na planie [odc. 51, sezon 18]

sobota (18 grudnia)

Francuskie wyjście

Zjazd

Karnawał

Music Box [odc. 6]

Gomorra [odc. 9-10, sezon 5]

Dobre rady Johna Wilsona [odc. 4, sezon 2]

niedziela (19 grudnia)

Czerwona ziemia

Monster Hunter

Przybysze [odc. 4, sezon 2]

