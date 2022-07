Montaż klimatyzacji w domu – co warto wiedzieć?

Upały dają ci się we znaki i rozważasz montaż klimatyzacji w domu? Postanowiliśmy sprawdzić różnice między klimatyzacją stacjonarną a przenośną.

Upały coraz mocniej dają nam się we znaki. W najcieplejsze letnie dni szukamy ukojenia, a z pomocą przychodzą nam urządzenia chłodzące. Pod względem efektywności obniżania temperatury w pomieszczeniu na pierwszym miejscu jest oczywiście klimatyzacja. W szczególności ta stacjonarna, naścienna nie ma sobie równych.

Klimatyzator przenośny czy stacjonarny?

Najefektywniejszym sposobem na schłodzenie powietrza w mieszkaniu jest oczywiście klimatyzator stacjonarny. Jednak nie zawsze mamy możliwość montażu takiego urządzenia. Powody mogą być różne – właściciel wynajmowanego mieszkania nie zgadza się na ingerencję w ścianę bądź zgody nie wyraża wspólnota mieszkaniowa, nie możemy pozwolić sobie na klimatyzację stacjonarną z powodów finansowych bądź niebawem planujemy się przeprowadzić i nie chcemy już w dotychczasowym miejscu zamieszkania montować takiego urządzenia. Wówczas z pomocą przychodzą klimatyzatory przenośne. Postanowiliśmy przyjrzeć się cenom i funkcjom obydwóch rozwiązań.

Montaż klimatyzacji – cena

Stacjonarna klimatyzacja naścienna wiąże się z najwyższym kosztem, jeśli chodzi o różne urządzenia chłodzące. Oprócz ceny samego urządzenia – tu kwoty są różne, w zależności od modelu – należy doliczyć również opłatę za usługę montażu.

Najłatwiej jest, gdy mieszkamy na parterze lub mamy balkon – wówczas płacimy jedynie za sam montaż urządzenia – ceny wahają się tu od kilkuset do nawet sporo ponad tysiąc złotych. Sprawa komplikuje się, gdy nasze mieszkanie położone jest na wyższym piętrze. Wówczas konieczne jest wypożyczenie zwyżki, czyli specjalnego podnośnika koszowego. Tu również nie można jednoznacznie oszacować kosztów – cena zwykle zależna jest od lokalizacji oraz liczby godzin, na jakie chcemy wypożyczyć pojazd.

Montaż klimatyzacji – jak wygląda?

Aby zamontować klimatyzator zewnętrzny, konieczna jest oczywiście ingerencja w elewację budynku oraz ścianę wewnątrz mieszkania. Ekipa monterska zawsze ma ze sobą wszystkie niezbędne sprzęty i akcesoria. Warto jednak pamiętać, by zawczasu przygotować dogodny dostęp do przestrzeni wokół okna. Montaż polega nie tylko na przytwierdzeniu do ściany jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej klimatyzatora, ale również na wyprowadzeniu przewodów, instalacji odprowadzania skroplin oraz rury. W tym celu konieczne jest wykonanie otworu w ścianie.

Pamiętaj, by przed umówieniem ekipy monterskiej zorientować się, czy powinieneś ubiegać się o zgodę wspólnoty mieszkaniowej na montaż klimatyzacji. Niezbędne informacje uzyskasz od zarządcy nieruchomości.

Klimatyzator przenośny – co trzeba wiedzieć na temat montażu?

Montaż klimatyzatora przenośnego jest o wiele mniej inwazyjny. Nie musimy wykonywać otworu w ścianie ani montować żadnych elementów instalacji. Do montażu takiego sprzętu nie jest również konieczna ekipa specjalistów. Jedyne, czego potrzebujemy, to specjalna rura odpowiadająca za odprowadzenie ciepła (dołączona do zestawu) oraz zabezpieczenie okna. Tym ostatnim może być np. plastikowy bądź tekstylny kołnierz, który przytwierdzamy do ramy okna przy pomocy przyklejanych rzepów. Wszystko po to, by do schłodzonego pomieszczenia nie wpadało ciepło zza okna.

Jaki klimatyzator do domu wybrać?

Wybór klimatyzatorów naściennych jest naprawdę szeroki. Zawsze jednak w skład zestawu wchodzi jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna. Poniżej prezentujemy najciekawsze przykłady.

Klimatyzator SAMSUNG Split Luzon AR12TXHZAWK/EU

Ten klimatyzator o mocy 3500 W poradzi sobie ze schłodzeniem powietrzna na powierzchni maks. 31 mkw. Użytkownik ma do dyspozycji 5 poziomów mocy oraz regulację prędkości nawiewu. Do wyboru są tryby pracy takie, jak: Auto, Cichy, Eco, Grzanie, Nocny, Osuszanie, Szybkie chłodzenie, Wentylacja. Urządzeniem można sterować przy pomocy pilota.

Klimatyzator GORENJE Split Pandora AST-12UW4RVETE00A

Ten model charakteryzuje się mocą na poziomie 3500 W. Poradzi sobie ze schłodzeniem powietrzna na powierzchni maks. 31 mkw. Użytkownik ma do dyspozycji 3 poziomy mocy oraz regulację prędkości nawiewu. Klimatyzator ma też funkcję inteligentnej kontroli temperatury. Do wyboru są tryby: Auto, Cichy, Uśpienie. Urządzeniem można sterować przy pomocy pilota bądź z poziomu smartfona.

Jaki klimatyzator przenośny kupić?

Tu wybór mamy równie szeroki. Klimatyzatory przenośne różnią się między sobą zarówno gabarytami, jak i funkcjami. Zawsze jednak niezbędne jest wyprowadzenie ciepła przy pomocy rury, którą powinniśmy np. wystawić za okno. Prezentujemy niektóre z nich.

SENCOR SAC MT9020C

Moc tego modelu wynosi 1000 W. Do dyspozycji mamy 3 tryby i 2 różne filtry. Co ważne, klimatyzatorem możemy sterować przy pomocy pilota bądź panelu sterowania na samym urządzeniu. Ponadto, producent zadbał także o tryb SLEEP, który generuje o wiele mniej hałasu. Oprócz chłodzenia ma też funkcję wentylacji oraz osuszania.

Sharp UL-Y12EA-W

W przypadku tego klimatyzatora do dyspozycji mamy 3 prędkości i 2 tryby pracy: nocny oraz auto. Producent zadbał nie tylko o tryb automatyczny, ale i możliwość ręcznego dostosowania parametrów pracy. W trybie nocnym urządzenie automatycznie dostosowuje swoją pracę, podnosząc bądź obniżając temperaturę o 1 st. C co godzinę, maksymalnie o 2 st. co dwie godziny. Co ważne, klimatyzatorem możemy sterować zarówno przy pomocy pilota, jak i panelu sterowania. Klimatyzator, oprócz funkcji chłodzenia, potrafi także ogrzewać powietrze.

Electrolux EXP34U338HW

Mamy tu 4 poziomy prędkości pracy wentylatora, szeroki zakres temperatur oraz tryb ECO oszczędzający energię. Klimatyzator pozwala na zaprogramowanie harmonogramu pracy. Urządzenie poradzi sobie ze schłodzeniem powietrza na powierzchni do 20 mkw. Oprócz funkcji chłodzenia oferuje też funkcję wentylacji oraz osuszania powietrza. Sterowanie odbywa się przy pomocy pilota bądź panelu sterującego na urządzeniu.

