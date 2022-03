Moon Knight - wszystko, co wiemy o nowym serialu Marvel Studios

Wkrótce premiera serialu Moon Knight. Kiedy i gdzie będziemy mogli go obejrzeć? Co jeszcze wiadomo o nadchodzącej produkcji?

Spis treści

Moon Knight / Marvel Studios / Disney+ (źródło: YouTube)

Moon Knight

Tytuł: Moon Knight

Twórca: Doug Moench

Gatunek: Akcja

Rok produkcji: 2022

Kraj produkcji: USA

Studio: Marvel Studios

Dystrybucja: Disney +

Gwiazda najnowszej produkcji MCU, czyli Moon Knight, różni się od typowych bohaterów w pelerynach. Jego osobowość nie jest stała, lawiruje między różnymi odrębnymi postaciami. Przede wszystkim są to tożsamości superbohatera, tytułowego Moon Knighta, oraz byłego agenta CIA, Marca Spectora. Mężczyzna wydaje się cierpieć na dysocjacyjne zaburzenie osobowości, do tego pada ofiarą spotkania z bogiem księżyca Khonshu.

Podczas jednej z misji na wykopaliskach archeologicznych w Egipcie, Spector ginie bowiem u stóp posągu przedstawiającego starożytnego egipskiego boga. Khonshu przed śmiercią daje mu jednak szansę na zmartwychwstanie, jeśli ten zgodzi się służyć mu jako swego rodzaju awatar.

Zobacz również:

Mężczyzna staje się wściekłym uosobieniem tego, co bóg księżyca definiuje jako sprawiedliwość, a jego zdolności wydają się rosnąć i słabnąć równomiernie do księżycowego cyklu.

Wśród jego osobowości ukazuje się jeszcze bogaty playboy Steven Grant czy taksówkarz Jake Lockley. Problemy te z pewnością przywodzą na myśl film Split ze świetną rolą Jamesa McAvoya, jednak postaci Moon Knighta najbliżej jest do Batmana - bogaty i przystojny za dnia, nocą zmienia się w zamaskowanego strażnika.

Serial powstaje na bazie komiksu o tej samej nazwie, autorstwa Douga Moencha i artysty Dona Perlina.

fot. Marvel Studios

Premiera - kiedy i gdzie?

Premiera pierwszego odcinka Moon Knight odbędzie się 30 marca 2022 roku na platformie streamingowej Disney+.

Obsada

W tytułowej roli Moon Knighta zobaczymy Oscara Isaaca, znanego między innymi z filmów takich jak Diuna, Ex Machina czy Anihilacja. Oprócz niego, w roli Arthura Harrowa, czarnego charakteru i przeciwnika, wystąpi Ethan Hawk (Przed zachodem słońca, Siedmiu wspaniałych, Pierwszy reformowany). W komiksie jego postać jest nominowana do Nagrody Nobla za badania dotyczące tolerancji bólu. W rzeczywistości jednak pracuje on dla złowrogiej organizacji O.M.I.N.U.M., która wykorzystuje nieetyczne metody badań na ludziach, inspirowane pracami nazistów. W zwiastunie możemy dostrzec również postać wilkołaka. Werewolf by Night również jest znany fanom komiksów Marvela, jednak z jego pseudonimu korzystały dotychczas aż dwie postaci - Jack Russell oraz Jake Gomez. Postać Russella zagra aktor Gael García Bernal.

Plotki

Premiera coraz bliżej, więc zainteresowanie nowym tytułem MCU rośnie. Pojawiają się różne spekulacje ze strony fanów czy mediów, z których wyłania się obraz potencjalnej fabuły serialu.

DisInsider Show ujawniło, że w nadchodzącej produkcji pojawi się Mark Ruffalo jako Bruce Banner, czyli Hulk:

Wiemy, że Moon Knight ukaże się w tym miesiącu, ale słyszeliśmy również, że Bruce Banner, Mark Ruffalo we własnej osobie, ukaże się w Moon Knight.

W dodatku Ruffalo był swego czasu widziany w Budapeszcie razem z aktorem wcielającym się Moon Knighta. Jaka byłaby jego rola i czy rzeczywiście ma pojawić się w produkcji jest jednak owiane tajemnicą.

Jedną z postaci w serialu ma być również niejaka Layla, której nie było w oryginalnym komiksie. Wcielić się w nią ma May Calamway, a fani już spekulują, że może ona okazać się Laylą Miller, czyli znaną z innych tytułów Butterfly. Co ciekawe, pojawiały się także plotki o zaangażowaniu w produkcji Daredevila, więc teoria pojawienia się Butterfly w serialu Disneya może okazać się prawdziwa.

Według Collider, nadchodząca produkcja będzie głośna i brutalna, a sam Moon Knight stanie się jedną z najmroczniejszych postaci w MCU. Wskazuje na to również zwiastun, pokazując jak bohater bezlitośnie katuje nieznaną osobę. Także oficjalny plakat z miniserialu przedstawia zakrwawioną, zabandażowaną pięść, zaciskającą broń w kształcie półksiężyca.

Moon Knight, Marvel Studios, Disney+

Pamiętajmy jednak, że Moon Knight ma dużą przewagę w porównaniu do innych produkcji Marvela. Komiksy z tą postacią nie są tak dobrze znane jak reszta serii, co przekłada się na większe możliwości scenarzystów i brak ograniczeń w postaci rzeszy zagorzałych fanów pilnujących przebiegu historii.

Zobacz także: Kolejny trailer Doctor Strange 2 - nowe spojrzenie na Scarlet Witch