Moonlight Game Streaming Project - aplikacja dla każdego gracza

Moonlight Game Streaming Project - inaczej po prostu Moonlight lub Limelight - to aplikacja, która umożliwia każdemu w granie w posiadane gry na PC na niemal każdym urządzeniu i niezależnie od tego, jak daleko przebywa od swojego komputera. Jest to open-source'owa implementacja protokołu NVIDIA GameStream. Do podstawowego protokołu zostało dodane oprogramowanie klienckie firm trzecich. Ma to umożliwić zdalne granie w tytuły na PC na wszystkich urządzeniach, których specyfikacja techniczna na to pozwala. Możliwa jest transmisja rozdzielczości 4K 120 PFS - w tym celu trzeba wyłączyć opcję V-Sync, aby nie powstawały opóźnienia. Oczywiście gra musi mieć obsługę takiej rozdzielczości. Aplikacja obsługuję urządzenia z systemami Android, iOS, PS Vita, Raspberry Pi, Chromebooki i komputery Mac.

Moonlight Game Streaming Project jest całkowicie darmowy. To projekt rozwijany przez społeczność, dlatego nie ma w nim żadnych reklam, płatnych funkcji czy subskrypcji. Jego wersja dla urządzeń przenośnych znajdują się na oficjalnej stronie projektu. Niestety, żadna nie posiada polskiej wersji językowej.

Kliknij tutaj, aby pobrać Moonlight Game Streaming Project dla systemów 32-bit

Kliknij tutaj, aby pobrać Moonlight Game Streaming Project dla systemów 64-bit