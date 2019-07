Moons of Madness - horror inspirowany twórczością H.P. Lovecrafta na pierwszym gameplay'u

Sympatycy Wielkiego Przedwiecznego - Cthulhu i twórczości pisarza - H. P. Lovecrafta, nie mogą być ostatnio zawiedzeni. Jeśli jeszcze wam mało nadprzyrodzonych istot i dziwacznych historii, to już niebawem będziecie mogli sięgnąć po Moons of Madness.

Autor powieści grozy - H.P. Lovecraft, jak również jego twórczość, są ostatnio wyjątkowo często wykorzystywani przez twórców gier. Wystarczy tylko wspomnieć o zeszłorocznym Call of Cthulhu czy niedawnej premierze The Sinking City. Jeśli nadal jesteście żądni klimatycznych historii grozy, to warto przyjrzeć się produkcji przygotowywanej wspólnie przez Rock Pocket Games i Funcom - Moons of Madness.

Moons of Madness to co ciekawe, horror sci-fi. Akcja gry przenosi nas na planetę Mars, gdzie jako technik - Shane Newehart, pracujemy w tajnej bazie badawczej należącej do grupy Orochi. Nasze zadanie jest proste - mamy utrzymywać zasilanie na stacji, póki nie przybędzie statek transportowy z nową ekipą. Sprawy szybko się skomplikują, a nasz bohater będzie musiał radzić sobie z niecodziennymi wizjami, halucynacjami, dziwnymi głosami i narastającym w nim niepokojem.

Jeśli jesteście ciekawi jak w akcji prezentuje się Moons of Madness, to twórcy gry przygotowali dla nas kilkunastominutowy materiał wideo prezentujący esencję nadchodzącej produkcji.

Moons of Madness zadebiutuje 31 października na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowani?

źródło: wccftech.com