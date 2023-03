Mop parowy z Lidla? Jest tu kilka ciekawych modeli - także znanych marek

Dział AGD w Lidlu stale się powiększa i do oferty trafiają codziennie nowe produkty, które mogą przydać się w każdym domu. Tym razem przyglądam się mopom parowym, które są dostępne w sklepie online.

Sprzątanie w domu może być znacznie przyjemniejsze i bardziej komfortowe, jeśli wyposażymy się w odpowiednie akcesoria oraz sprzęty. Na rynku znajdziemy mnóstwo nowoczesnych rozwiązań, które nam to umożliwiają. Mowa tutaj m.in. o robotach sprzątających, odkurzaczach bezprzewodowych czy właśnie mopach parowych. Tym razem przyjrzę się tym ostatnim. W ofercie Lidla znajdziemy kilka interesujących produktów, w tym również popularnych producentów. Zobaczcie.

Mopy parowe w Lidlu

Mop parowy Kärcher KST 2 Upright Easy Fix

Zacznijmy od modelu jednego z najbardziej popularnych producentów. Mop parowy Kärcher został wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 400 ml, a jak zostało zaznaczone w opisie - przy jednym napełnieniu jesteśmy w stanie wyczyścić ok. 50 mkw. Moc urządzenia wynosi w tym przypadku 1600 W, a gorąca para jest gotowa już w 30 sekund od uruchomienia. Nakładka mopa mocowana jest na rzepy do dolnej części. W zestawie znajdziemy pad z mikrofibry Easy Fix, 2 pady abrazyjne oraz filtr odkamieniający. Długość przewodu wynosi ok. 5 metrów.

Zobacz również:

Aktualnie urządzenie kosztuje w Lidlu 449 zł.

Mop elektryczny ze spryskiwaczem Vileda LOOPER ONE

Warto też zwrócić uwagę na ten model. Akumulatorowy mop parowy Vileda został wyposażony w dwa obrotowe wkłady z mikrofibry oraz funkcję spryskiwacza. Do dyspozycji mamy zbiornik na wodę o pojemności 450 ml, a jedno naładowanie akumulatora pozwala na pracę przez maksymalnie 25 minut. Pojemnik możemy odłączyć od sprzętu w celu łatwiejszego napełnienia, a nakładki z mikrofibry można prać w temperaturze 60°C.

Aktualnie mopa kupimy w Lidlu za 469 zł.

Mop parowy CleanTenso Leifheit

W tym przypadku moc urządzenia wynosi 1200 W, a pojemność zbiornika to 550 ml. Urządzenie nadaje się wszystkich rodzajów podłóg, a intensywność pary możemy regulować w zależności od potrzeb. W zestawie znajdziemy także nakładkę do odświeżania dywanów. Warto też dodać, że rączka mopa jest składana, co ułatwia przechowywanie sprzętu, np. w szafie. Długość kabla wynosi 6 metrów.

Aktualnie mop kosztuje w Lidlu 293 zł.

Mop akumulatorowy Silvercrest SHBR 7.2 A1

Mop parowy marki własnej Lidla to kolejna propozycja, która może Was zainteresować. Co istotne, urządzenie może działać bezprzewodowo (akumulator o pojemności 2600 mAh), umożliwiając pracę przez ok. 25 minut. Do dyspozycji mamy dwa zbiorniki - na czystą (300 ml) i brudną wodę (180 ml). Jak możemy przeczytać w opisie, urządzenie sprawdzi się w czyszczeniu różnych powierzchni - laminaty, płytki, parkiety lub podłogi z tworzyw sztucznych. W zestawie znajduje się stacja do wygodnego przechowywania mopa. Poza tym, umożliwia ona oczyszczenie wałka.

Aktualnie urządzenie kosztuje w sklepie 349 zł.

Jeśli szukacie więcej produktów tego typu, w okazyjnych cenach, zajrzyjcie pod ten link.

Zachęcam też do przejrzenia materiału: Produkty marki Bosch, które kupisz w Lidlu. Przejrzałam ofertę