Morbius kolejny raz opóźniony. Kiedy premiera nowego filmu?

Jeszcze w styczniu miała odbyć się światowa premiera najnowszego filmu Marvela o tytule Morbius. Niestety, debiut kolejny raz został przełożony.

Początkowo Morbius miał zadebiutować w kinach na całym świecie 28 stycznia tego roku. Oficjalnie nie podano przyczyny opóźnienia, jednak bardzo dużo mówi się o tym, że wpływ na całą sytuację ma ogromny sukces Spider-Mana: Bez drogi do domu. Najnowsze przygody człowieka pająka zaliczyły tak fantastyczny debiut, że oczekuje się, że jeszcze co najmniej do końca tego miesiąca będzie wypełniał sale kinowe. Sony być może nie chce wypuszczać w podobnym czasie kolejnego filmu i liczy na podobny sukces Morbiusa w późniejszym czasie.

Kiedy to nastąpi? Nowa oficjalna data to 1 kwietnia 2022 roku. Nie jest to może drastyczne przesunięcie, jednak biorąc pod uwagę, że premiera jest przekładana już siódmy raz, fani nie mogą mieć powodów do szczęścia. Przypomnijmy, że pierwotnie film miał się pojawić na ekranach w lipcu 2020 roku.

Zobacz również:

Obraz będzie opowiadał historię Michaela Morbiusa, biochemika, który cierpi na rzadką chorobę krwi. Testuje na sobie nowy lek, jednak coś poszło nie tak i zaraża się czymś podobnym do wampiryzmu. W głównej roli zobaczymy Jareda Leto a u jego boku pojawią się takie gwiazdy jak Matt Smith, Jared Harris czy Al Madrigal.

Zobacz także: Jak oglądać filmy MCU? Chronologia wydarzeń w kinowym uniwersum Marvela