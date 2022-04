Morbius najgorszym filmem Marvela w historii. Opinie i przegląd recenzji

Czekaliście na premierę filmu Morbius? Jeśli tak, to nie mamy dla was najlepszych wieści. Większość opinii i recenzji na temat najnowszej produkcji Sony i Marvela jest zgodna - Morbius to najgorszy film w historii uniwersum.

Wielu sympatyków Marvela i historii o Spider-Manie wiązało spore nadzieje z filmem Morbius. Przede wszystkim dlatego, że w tytułowego bohatera wcielał się utalentowany Jared Leto, co pozwalało mieć nadzieję, iż otrzymamy produkcję przynajmniej solidną. Okazuje się jednak, że nawet gwiazdorska obsada nie gwarantuje sukcesu. Pierwsze recenzje Morbiusa spływają do sieci i, delikatnie rzecz ujmując, nie napawają one optymizmem.

Nawet Jared Leto nie był w stanie "uratować" Morbiusa (fot. Sony)

Choć z ostateczną oceną konkretnego dzieła najlepiej wstrzymać się do czasu, aż sami będziemy mieli okazję się z nim zapoznać, to Morbius jawi się obecnie jako jeden z najgorszych filmów o superbohaterach w historii. W serwisie RottenTomatoes film obecnie jedyne 17% pozytywnych recenzji. Co stawia go w jednym rzędzie z tak potwornymi produkcjami "superbohaterskimi" jak: Ghost Rider 2, Batman & Robin czy Elektra. Morbius jest przy tym gorszy od X-Men: Mroczna Phoenix, Suicide Squad (2016) czy Blade: Mroczna trójca. Jak dokładnie Morbius wypada na tle najgorszych filmów superbohaterami, możecie sprawdzić poniżej.

Batman Vs Superman – 29%

Ghost Rider – 26%

Green Lantern – 26%

Suicide Squad (2016) – 26%

Blade: Mroczna Trójca – 25%

X-Men: Mroczna Phoenix – 22%

Ghost Rider 2 – 18%

Morbius – 17%

Batman & Robin – 12%

Jonah Hex – 12%

Elektra – 11%

Fantastyczna Czwórka (2015) – 9%

Catwoman – 9%

Morbius - opinie i przegląd recenzji

Opinie i recenzje na temat Morbiusa są miażdżące (fot. Sony)

Co w Morbiusie nie zagrało? W zasadzie wszystko. Recenzenci narzekają na naiwny, nieoryginalny i często pozbawiony logiki scenariusz. Przedstawiona historia jest pozbawiona jakiejkolwiek głębi i nie wzbudza większego zainteresowania przez cały seans. Gra aktorska również ma pozostawiać sporo do życzenia, choć na kilka pochwał zasłużył Jared Leto. Co jeszcze bardziej zaskakujące, dziennikarze zwrócili także uwagę na przeciętne efekty specjalne, które, mogłoby się wydawać, w filmie tego typu powinny być na wysokim poziomie. Morbius, zdaniem recenzentów, jest tak kiepskim filmem, że pieniądze za bilety powinny być zwracane. Co dokładnie twierdzą krytycy?

Scenariusz i reżyseria są tak nijakie, że nawet Jared Leto nie był w stanie tchnąć w postać żadnego uroku, wzbudzić grozy czy choćby odrobiny osobowości - Wenlei Ma, News.com.au

Nawet jak na standardy wielu monotonnych "origin story", które pojawiły się w czasie boomu na superbohaterów, film Daniela Espinosy jest nijaki - David Sims, The Atlantic

Na przestrzeni lat powstało wiele miernych filmów związanych z marką Marvela, ale nie przypominam sobie żadnego, który tak jawnie chciałby pozostawić widzów z niczym - Jake Wilson, The Age

Kiedy połączy się kiepskie dialogi, wątpliwy montaż i śmiertelnie poważny ton - rezultat nie jest najlepszy - Marianna Neal, Impression Blend

Jak zatem widać, naprawdę trudno o pochlebną opinię na temat Morbiusa. Jeśli zatem planowaliście w najbliższy weekend wybrać się do kina, to może warto się wstrzymać i poczekać, aż Morbius będzie dostępny w HBO Max. Warto przypomnieć, że dzięki ogłoszonej niedawno współpracy pomiędzy HBO i Sony, wiele kinowych filmów japońskiego producenta będzie trafiać do popularnego serwisu VOD wkrótce po swojej premierze.

