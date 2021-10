Morderca w żółtej pelerynie - koreański tytuł dla fanów kryminałów!

Na platformie Netflix pojawił się nowy serial kryminalny oparty na faktach. "Yoo Young-chul: Morderca w żółtej pelerynie" to tytuł, który trzeba obejrzeć!

"Yoo Young-chul: Morderca w żółtej pelerynie" to serial dokumentalny opowiadający historię tytułowego południowokoreańskiego seryjnego mordercy i kanibala. Mężczyzna przyznał się do zabicia 21 osób, za które Sąd Okręgowy skazał go na karę śmierci. Okres jego aktywności datuje się od września 2003 do lipca 2004, a pięć miesięcy później zmarł.

fot. Netflix

Yoo Young-chul: Morderca w żółtej pelerynie

reż. John Choi, Rob Sixsmith

Na początku XXI wieku cały Seul bał się Yoo Young-chula, który zabijał swoje ofiary młotkiem. Ten serial dokumentalny opowiada o polowaniu na tego zbrodniarza.

Reżyser: John Choi, Rob Sixsmith

John Choi, Rob Sixsmith Gatunek: Dokumentalny, Kryminalny

Dokumentalny, Kryminalny Kategorie: Mroczny

Mroczny Kategoria wiekowa: 16+

Serial "Yoo Young-chul: Morderca w żółtej pelerynie" jest dostępny do obejrzenia na platformie Netflix — zarejestruj się i oglądaj już od 29 zł za miesiąc. Sprawdź także listę premier i nowości października, tutaj.

Zobacz również: