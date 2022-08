Morderczynie – witajcie po ciemnej stronie mocy. Pierwszy polski serial fabularny od Viaplay

Dlaczego kobiety zabijają? To nieco dziwne pytanie stoi w centrum nowego serialu Viaplay, zrealizowanego na podstawie powieści polskiej autorki kryminałów. Przekonajcie się, o czym opowie serial i kiedy będzie miał swoją premierę.

Morderczynie – mroczny kryminał od Viaplay

Viaplay nie jest szczególnie rozpoznawalną platformą streamingową, ale być może już wkrótce się to zmieni. Władze serwisu podjęły bowiem decyzję o stworzeniu pierwszego serialu fabularnego na terenie Polski. Morderczynie to produkcja oparta na powieści Katarzyny Bondy pt. Polskie morderczynie. Jest to książka bazująca na wywiadach z kobietami, które dopuściły się zabójstwa lub namówiły do nich inne osoby – pisarka stara się poznać ich motywacje i sposób myślenia, a także znaleźć odpowiedź na pytanie, skąd w ludziach bierze się zło.

Serial skoncentruje się na postaci Karoliny – młodej, ambitnej policjantki, która wciąż nie pogodziła się z zaginięciem ojca. Jej świat staje na głowie, gdy okazuje się, że ojciec nie żyje, a za jego śmierć odpowiedzialne są bliskie Karolinie osoby. Jednocześnie rozsypuje się wyidealizowany obraz mężczyzny oraz sposób, w jaki bohaterka postrzega samą siebie. Autorzy serialu podkreślają, że zależy im na ucieczce od dualizmu dobro-zło. Chcą ukazać wiele odcieni szarości i udowodnić, że czasem potrzeba bardzo niewiele, by znaleźć się po ciemnej stronie mocy.

W rolę Karoliny wcieli się Maja Pankiewicz – młoda aktorka, która otrzymała nagrodę za odkrycie aktorskie na 38. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie, a także Nagrodę publiczności na 62. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych. Oprócz niej w serialu wystąpi m.in. Izabela Kuna (Lejdis, Teściowie) oraz Eliza Rycembel (Boże Ciało, Belfer).

Scenariusz do Morderczyń napisze Wiktor Piątkowski, pomysłodawca i współscenarzysta Watahy oraz Miłości do kwadratu. Za reżyserię odpowiadał będzie Kristoffer Rus – twórca takich filmów, jak Pod Wiatr czy Za duży na bajki. Serial swoją premierę będzie miał w 2023 roku na platformie Viaplay.

