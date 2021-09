Morderstwo w Hawkins? - O tym może być Stranger Things 4!

Premiera 4 sezonu serialu "Stranger Things" zbliża się wielkimi krokami. Do tej pory platforma Netflix nie ujawniała fabuły kontynuacji. No, może poza tymi zdjęciami, które są aż zbyt dosłowną wskazówką...

"Stranger Things" to jeden z najpopularniejszych seriali ostatnich lat. Głównie ze względu na klimat lat 80, który dla millenialsów jest miłym powrotem do okresu dzieciństwa, a dla młodszych widzów ciekawą podróżą do czasów młodości rodziców. Fabuła zaczyna się w momencie zaginięcia dwunastoletniego Willa Byersa. Niestety, wszelkie próby odnalezienia spełzają na niczym, a lista zaangażowanych w poszukiwania stale rośnie. Okazuje się, że prawda jest dużo mroczniejsza, niż to się wcześniej wydawało. Na dzień dzisiejszy serial składa się z 3 opublikowanych sezonów, a twórcy pracują nad kontynuacją. Fani zachodzą w głowę, co może dziać się w 4 sezonie i w końcu znamy odpowiedź na to pytanie. Wygląda na to, że historia będzie się toczyć wokół tajemniczego morderstwa.

fot. Netflix

Na ostatnim ze zwiastunów twórcy pokazali urywki pewnej gazety w negatywie. Czujni fani wyodrębnili odpowiednie kadry i za pomocą programów graficznych sprowadzili je do takiego stanu, by można było odczytać co się na nich znajduje. Okazuje się, że na przedstawionych zdjęciach widać opisaną historię morderstwa. Na jednej ze stron gazety umieszczono fotografię uśmiechniętej rodziny. Jak czytamy, zostali oni brutalnie zabici we własnym domu przez paranormalne zjawisko, a winnego nigdy nie odnaleziono. Czy to wokół tej historii będzie się toczyć 4 sezon serialu "Stranger Things"? Najwyraźniej!

Zobacz również:

Stranger Things

reż. Matt Duffer, Ross Duffer

W małym miasteczku znika chłopiec. Wkrótce mieszkańcy odkrywają tajemnicę sekretnych eksperymentów, przerażających sił nadprzyrodzonych i małej dziwnej dziewczynki.

Twórcy: The Duffer Brothers

The Duffer Brothers Obsada: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzon, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono, Matthew Modine, Paul Reiser, Sean Astin, Shannon Purser

Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzon, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono, Matthew Modine, Paul Reiser, Sean Astin, Shannon Purser Gatunek: Sci-Fi

Sci-Fi Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategorie: Przerażający, Straszny, Emocjonujący

Przerażający, Straszny, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Dla przypomnienia, premiera 4 sezonu zaplanowana jest na 2022 rok na platformie Netflix. W związku z tym, do debiutu dzieli nas jeszcze kilka miesięcy. Biorąc pod uwagę prace nad etapem postprodukcji, najbardziej prawdopodobne jest, że serial zadebiutuje w połowie przyszłego roku.