MoreApps, czyli jak zainstalować ulubione aplikacje na smartfonach Huawei

Sklep MoreApps dostępny w sklepie Huawei App Gallery pozwala zainstalować popularne aplikacje na smartfonach i tabletach Huawei z usługami Huawei Mobile Services. Pokazujemy, jak to zrobić.

Spis treści

Huawei w chwili obecnej jest jedynym producentem, który oferuje w Polsce swoje produkty z Androidem, jakiego próżno szukać u konkurencji. Najnowsze smartfony oraz tablety chińskiego producenta dostarczane są z autorskim zestawem usług mobilnych Huawei Mobile Services, które zastępują usługi GMS - Google Mobile Services. Oznacza to, że na urządzeniach Huawei nie znajdziemy aplikacji od Google takich, jak Chrome, YouTube, Sklep czy Mapy.

Źródło: techadvisor.co.uk

Decyzja chińskiego giganta o implementacji usług HMS pojawiła jeszcze w zeszłym roku po tym, jak utracono licencję na stosowanie usług Google. Rozwiązanie HMS nie jest idealne i posiada wiele wad, ale podziwiamy Huawei'a za niesamowicie szybki rozwój. Jeszcze kilka tygodni temu w App Gallery na próżno szukać było jakichkolwiek aplikacji. Obecnie zainstalujemy już AutoMapę czy TikTok.

Niestety w dalszym ciągu smartfony Huawei pozbawione są nie tylko usług Google, ale także popularnych aplikacji takich, jak Facebook, Messenger czy Endomondo.

Huawei postanowił sprytnie rozwiązać problem z niedoborem aplikacji. W sklepie App Gallery umieszczono aplikację MoreApps, która w zasadzie jest sklepem z aplikacjami, który pozwoli nam na instalacje ogromnej ilości programów.

W tym artykule na przykładzie najnowszego Huawei'a Y6p z usługami HMS pokazujemy, jak zainstalować i skonfigurować program MoreApps.

Instalacja aplikacji MoreApps

Na samym początku potrzebujemy zainstalować aplikację MoreApps z Huawei App Gallery. Oczywiście w tym celu nasze urządzenie musi być podłączone do sieci Wi-Fi lub komórkowej.

Po uruchomieniu App Gallery za pomocą wyszukiwarki znajdujemy aplikację MoreApps i pobieramy ją na nasze urządzenie.

Po zainstalowaniu aplikacji MoreApps należy ją uruchomić. W kolejnym kroku trzeba udzielić pozwolenia na dostęp do lokalizacji urządzenia lub ręcznie wprowadzić kraj, w którym się znajdujemy. Uwaga Polska występuje jako Poland (nazwa anglojęzyczna).

W kolejnym kroku MoreApps zwraca uwagę na niezwykle istotną kwestię. Aplikacja jest jedynie wyszukiwarką aplikacji, które pobierane są z witryn WWW. Twórcy programu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za pobierane przez użytkowników pliki wyszukane za pośrednictwem MoreApps. Niestety program MoreApps jest tylko przyjemnym w użyciu instalatorem aplikacji z Internetu. Bezpieczeństwo tego rozwiązania jest znacznie niższe, niż podczas korzystania z App Gallery czy Google Play.

Po zaakceptowaniu adnotacji możemy zacząć korzystać z aplikacji.

Jak instalować aplikacje z wykorzystaniem MoreApps

Program MoreApps wygląda bardzo podobnie do innych sklepów z aplikacjami takich, jak AppStore, Google Play, Galaxy Store czy Huawei App Gallery.

Do dyspozycji mamy popularne aplikacje oraz Top Listy. Dodatkowo producenci przewidzieli możliwość szukania aplikacji za pomocą kategorii. Niestety program nie jest w pełni spolszczony - kategorie wyświetlają się w języku angielskim.

Dla przykładu zainstalujemy aplikację Messenger. Po wybraniu programu otrzymujemy krótki opis oraz opcję Pobierz z. W tym miejscu wyświetlają się źródła, które w swoich repozytoriach posiadają interesujący nas program. W tym przypadku jest to APKPure (jedna z największych stron z plikami .APK). W kolejnym kroku MoreApps poprosi nas o instalację APKPure.

Aplikacja jest niezbędna do instalacji plików .APK z APKPure. W tym miejscu musimy przejść do przeglądarki WWW, kliknąć pobierz. Po pobraniu przeglądarka rozpocznie proces instalacji. Musimy kliknąć Zezwalaj, aby pozwolić przeglądarce na instalację programu oraz kliknąć Zainstaluj.

Po zainstalowaniu APKPure klikamy Gotowe i powracamy do MoreApps. Ponownie klikamy Pobierz z i wybieramy APKPure. Program MoreApps automatycznie przekieruje nas do aplikacji APKPure. W niej należy kliknąć Instaluj w górnym rogu.

To wszystko, co trzeba zrobić, aby móc pobierać programy i aplikacje niedostępne w sklepie App Gallery na smartfonach i tabletach Huawei wyposażonych w usługi Huawei Mobile Services.

Aktualizacja aplikacji z wykorzystaniem MoreApps

Aplikacja MoreApps posiada również możliwość aktualizacji aplikacji. W tym celu należy przejść do zakładki Aktualizacje. Niestety nie da się automatycznie zaktualizować wszystkich aplikacji. Konieczne jest pojedyncze aktualizowanie wybranych przez nas aplikacji.

Podsumowanie

Aplikacja MoreApps w połączeniu z APKPure to rozwiązanie mające zrekompensować użytkownikom smartfonów i tabletów Huawei brak dostępu do usług Google. Faktycznie dzięki MoreApps możemy zainstalować wiele popularnych aplikacji niedostępnych w App Gallery, jak Messenger, Endomondo czy Netflix. Niestety trzeba jednak pamiętać, że rozwiązanie to ma sporo wad. Po pierwsze programy instalowane są z witryn WWW, które nie są tak bezpieczne, jak pliki zgromadzone w Google Play Store. Dodatkowo ze względu na charakterystykę rozwiązania nie ma możliwości zbiorczej aktualizacji wszystkich programów. MoreApps nie pozwoli również na uruchomienie programów, które do swojego działania wymagają Usług Google takich, jak YouTube czy Mapy Google.

Zapoznaj się z naszymi recenzjami Huawei P40 Lite, P40 Lite E oraz sprawdź, jak żyje się ze smartfonem z Androidem, ale bez dostępu do usług Google.