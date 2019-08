Mortal Kombat 11 - już niebawem do walki dołączy Nightwolf, mamy pierwszy zwiastun

Lista zawodników Mortal Kombat 11 stale się powiększa. Już za niespełna dwa tygodnie do rywalizacji dołączy Nightwolf.

Mortal Kombat to jedna z najsłynniejszych serii bijatyk w historii gier wideo. Ostatnia jej odsłona, przygotowana przez NetherRealm Studios, zadebiutowała w kwietniu tego roku i jest stale rozwijana przez swoich twórców. Dzisiaj zaprezentowano kolejnego wojownika, który dołączy do gry, a będzie nim kultowy Nightwolf.

Nightwolf - rdzenny mieszkaniec ameryki, jest jedną z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci z Mortal Kombat. Po raz pierwszy pojawił się on w trzeciej odsłonie serii z 1995 roku. Zaprezentowany dzisiaj materiał pokazuje nam nowego wojownika w pełnej krasie, łącznie z jego wyjątkowo krwawym "fatality".

Nightwolf wchodzi w skład przepustki sezonowej Kombat Pack, w której znajdziemy jeszcze pięciu innych zawodników. Na razie możemy być pewni takich postaci jak: Shang Tsung, Sindel oraz Spawn. Oprócz tego Kombat Pack oferuje dodatkowe skórki i elementy kosmetyczne. Jeśli jednak interesuje was tylko zaprezentowany dzisiaj Indianin, to będziecie mogli zakupić go oddzielnie. Nightwolf dla posiadaczy przepustki sezonowej dostępny będzie od 13 sierpnia, pozostali gracze będą musieli poczekać na niego tydzień dłużej.

Mortal Kombat 11 jest obecnie dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.