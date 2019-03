Mortal Kombat 11 - nowe postacie, możliwość udziału w becie

Miłośnicy brutalnego mordobicia Mortal Kombat z pewnością ucieszą się z faktu, że do gry wprowadzone zostały nowe postacie, a zamknięta beta rusza już wkrótce!

Mortal Kombat 11 zabebiutuje 23 kwietnia, a dodane postacie to doskonale znani z poprzednich odsłon sagi Shang Tsung oraz Noob Saibot. Ostatni raz byli grywalni w 2011 roku, a więc spory czas temu. Jednak uwaga - nie znajdzie się w głównej wersji gry, ale będzie dostępny wraz ze specjalnym rozszerzeniem. Pojawi się również Shao Khan - jeśli chcesz pozyskać tą postać, musisz nabyć grę w trwającej właśnie przedsprzedaży. Poniższy trailer pozwala na zapoznanie się z postacią Nooba Saibota.

Gracza korzystający z Xbox One i PlayStation 4, którzy zamówią grę w przedsprzedaży, będą mogli wziąć udział w zamkniętej becie. Oprócz tego warunkiem przystąpienia jest posiadanie płatnej subskrypcji (Xbox Live Gold lub PlayStation Plus). Zamknięta beta zaoferuje dostęp do pięciu postaci (Scorpion, Baraka, Kabal, Scarlet, Jade), które będzie można personalizować oraz modyfikować - obejmuje to zarówno wygląd i gadżety, jak i sam sposób prezentacji przed walką oraz Brutality. Na chętnych czeka tryb wyzwań oraz możliwość stoczenia pojedynku online z innym graczem.

Zamknięta beta Mortal Kombat 11 rozpocznie się dla Europy 27 marca o godzinie 16;00 i potrwa do 1 kwietnia, do godziny 8:59.