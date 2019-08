Mortal Kombat 11 - twórcy ujawniają nowych zawodników, do walki dołączy Terminator!

NetherRealm Studios - twórcy gry Mortal Kombat 11, ujawnili pełną zawartość przepustki sezonowej Kombat Pack. Wśród nowych bohaterów znajdzie się kultowy T-800.

Najnowsza odsłona serii Mortal Kombat zadebiutowała w kwietniu tego roku. Do tej pory do gry zawitało dwóch z sześciu zapowiedzianych zawodników, którzy wchodzą w skład przepustki sezonowej Kombat Pack. Twórcy gry - NetherRealm Studios, postanowili wykorzystać trwające właśnie tragi Gamescom do ogłoszenia pełnej listy wojowników z Kombat Pack.

Do Shang Tsunga i Nightwolfa, którzy są już dostępni dla posiadaczy przepustki sezonowej już niebawem dołączą: Sindel oraz gościnnie Spawn, Joker i Terminator. Największym zaskoczeniem jest zdecydowanie ten ostatni zawodnik. Szczególnie, że swojego wizerunku udzielił mu jedyny prawdziwy T-800, czyli Arnold Schwarzenegger. Przy okazji dzisiejszego ogłoszenia otrzymaliśmy również stosowny zwiastun.

Jako pierwszy do gry zawita Terminator, a nastąpi to już 8 października. Następnie możemy liczyć na debiut Sindel (26 listopada). Joker zawita do Mortal Kombat pod koniec stycznia przyszłego roku (28 stycznia). Najdłużej przyjdzie nam czekać na komiksowego bohatera wykreowanego przez Todda McFarlane'a - Spawna, który będzie dostępny dopiero 17 marca 2020 roku. Co istotne, aby zagrać nowymi postaciami nie musicie decydować się na zakup Kombat Pack, bowiem będzie można ich kupować również pojedynczo.

W Mortal Kombat 11 możecie obecnie zagrać na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.