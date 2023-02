Mortal Kombat i Victoria's Secret, czyli 7. odcinek The Last of Us. Recenzja

Których sklepów nie warto plądrować w czasie apokalipsy? Jak wygląda 5 cudów centrum handlowego? Tego wszystkiego (oraz o wiele, wiele więcej) dowiecie się dzięki Ellie i Riley przemierzającym zrujnowane centrum handlowe. Jak wypada ekranowa relacja bohaterek? Co ma wspólnego opowieść o dawnej przyjaźni z wyprawą Joela i Ellie? Zapraszamy na recenzję 7. odcinka "The Last of Us".

W poszczególnych odcinkach The Last of Us Craig Mazin i Neil Druckmann lubią opowiadać zamknięte historie. Po miniaturach o Billu i Franku czy Henrym i Samie, przyszła kolej na opowieść z przeszłości Ellie – opowieść o nastoletniej miłości, życiowych wyborach i pewnym centrum handlowym.

Ścieżki postapokaliptycznej kariery

Riley to jedna z ważniejszych postaci, jeśli chodzi o historię Ellie. W grach pojawiła się jedynie w dodatku pt. The Last of Us: Left Behind, przedstawiającym wydarzenie z przeszłości dziewczynki i to właśnie ów dodatek stał się podstawą 7. odcinka serialu. Obrazuje on trochę inny wycinek świata, niż mieliśmy okazję zobaczyć do tej pory. Nie przedstawia bowiem rzeczywistości przemytników, rewolucjonistów czy osadników, ale dzieci i nastolatków.

O prowadzonej przez żołnierzy placówce dla sierot przez dłuższy czas mogliśmy jedynie usłyszeć. Jej realia nie odbiegają jednak od tego, co można sobie wyobrazić – jest skromnie i surowo, a dzieciaki przygotowywane są do służby wojskowej, która może przebiegać dwoma ścieżkami: prostego żołnierza-popychadła lub uprzywilejowanego oficera. I to w zasadzie jedyne widoki na przyszłość, jakie mogą mieć wychowankowie ośrodka, a zarazem prawdopodobnie jedyna namiastka kariery w postapokaliptycznym świecie.

Nie ma się co dziwić, że tego typu rozwój zawodowy niezbyt pociąga zbuntowaną, inteligentną Riley (Storm Reid), która dochodzi do wniosku, że woli sama zdecydować o swojej przyszłości. Bohaterkę poznajemy w noc, w którą postanawia odwiedzić Ellie po swojej ucieczce ze szkoły FEDRY. Kilka lat starsza dziewczyna zabiera młodszą koleżankę na jedyną w swoim rodzaju wyprawę do opuszczonego centrum handlowego, pełnego cudów dawnego świata.

Partners in crime

Zrujnowana galeria handlowa robi wrażenie właściwe antycznym świątyniom, do których setki lat później wkraczają podróżnicy i odkrywcy. Jest częściowo splądrowana, pełna tajemniczych artefaktów i dziwnych wytworów mentalności sprzed wieków. Po raz kolejny scenografowie serialowego The Last of Us stanęli na wysokości zadania i stworzyli dekoracje pełne rozmachu, pomysłowości i melancholijnego piękna. Scenerii znów przyglądamy się oczami Ellie, która za swoją przewodniczką podąża od jednego zaskakującego znaleziska do drugiego.

Odcinek płynie leniwie, ale ani na chwilę nie nudzi. Niosą go bowiem dwie świetnie napisane i wspaniale zagrane bohaterki, których dialogi i interakcje są wyważone po prostu bezbłędnie. Trzeba przy tym zauważyć, że Bella Ramsey zyskała naprawdę godną ekranową partnerkę. Storm Reid, którą niektórzy mogą pamiętać z Euforii czy Niewidzialnego człowieka, jest naturalna i wrażliwa, ale jednocześnie zabawna i pełna energii. Zarówno aktorki, jak i bohaterki tworzą błyskotliwy duet – są wiarygodne i urocze zarówno gdy popijają zajumany alkohol i ogrywają Mortal Kombat, jak i gdy kłócą się czy toną we łzach.

Przygody tej niepoprawnej parki są niewymuszone, ciepłe i pełne nastoletnej beztroski, która musi przecież istnieć nawet w najmroczniejszych czasach. Twórcom udało się przy tym wyjątkowo subtelnie, wiarygodnie i po prostu uroczo odmalować nieśmiałe uczucie, którym Ellie darzy Riley. Podobieństwa, ale i różnice między dziewczynami dodają fabule dynamiki, a rozmowy o postapokaliptycznej polityce rzucają nieco więcej światła na serialową rzeczywistość.

Co ważne, twórcy serialu znaleźli sposób, by zręcznie połączyć retrospekcję z historią z poprzedniego odcinka. Opowieść o Riley nie jest tylko urozmaiceniem fabuły, ale stanowi integralny element budowy postaci Ellie – wydarzenia w centrum handlowym mają zaś wpływ na decyzje podejmowane przez bohaterkę w teraźniejszości. Twórcy serialowego The Last of Us po raz kolejny pokazują, jak w prosty sposób można skonstruować postać i zbudować wiarygodną motywację dla jej działań.

Jeśli chodzi o elementy grozy, 7. odcinek serialu znów może rozczarować miłośników horroru. Zarażonych jest mniej, niż się spodziewałam (a nie spodziewałam się wiele), a fabuła raczej nie dostarczy wielu zaskoczeń. Twórcy kontynuują swoją strategię reglamentowania elementów grozy. Choć w kontekście całego serialu nie jest to dobry wybór, w tym odcinku gore i horror nie były potrzebne – wystarczająco dobrze oglądało się Ellie i Riley skaczące po dachach czy chichrające się z sucharów Willa Livingstone'a.

