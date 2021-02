Mortal Kombat – opublikowano oficjalny zwiastun filmu. Robi wrażenie

W sieci zadebiutował oficjalny zwiastun filmowego widowiska Mortal Kombat, opartego na kultowej serii gier. Film ma zadebiutować w tym roku.

Zarówno fani kultowej serii Mortal Kombat, jak i gier czy filmów w ogóle z niecierpliwością czekali na ten moment. W sieci opublikowano właśnie pełnoprawny trailer filmowego widowiska, który ma zadebiutować w kwietniu tego roku. Trzeba przyznać, że czuć klimat filmowego pierwowzoru, a także samej gry. Do tego na filmowej zapowiedzi znajdziemy także imponująco wyglądające, brutalne sceny walki i całkiem niezłe decyzje obsadowe. Czego chcieć więcej. Chyba tylko tego, aby ostateczna produkcja okazała się na co najmniej takim poziomie, jak jej dzisiejsza zapowiedź, którą w języku polskim możecie obejrzeć poniżej.

Dla przypomnienia oraz dla niezaznajomionych, tytułowy Mortal Kombat to turniej walki, w którym biorą udział najlepsi wojownicy z różnych światów. Przeciwnicy są więc najlepszymi z najlepszych i każde starcie to ogromne wyzwanie. Walki odbywają się na arenie, starcia są brutalne i najczęściej kończą się śmiercią przegranego, wszak Mortal Kombat oznacza śmiertelną walkę. Pikanterii dodaje fakt, że od wyniku turnieju zależą losy świata. Przewodnikiem naszych ziemskich przedstawicieli z kolei, jest bóg piorunów – Rayden, który również nie chce dopuścić do zwycięstwa sił zła.

