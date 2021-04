Mortal Kombat – opublikowano pierwsze sceny filmu. Sprawdź, jakie robią wrażenie

W sieci zaprezentowano sceny otwierające nadchodzące wodowisko – Mortal Kombat. Film zapowiada się na spełnienie marzeń fanów.

Kultowa już seria gier komputerowych jest legendą w branży i zyskała wielu fanów. Produkcja miała też niezwykłe szczęście, ponieważ doczekała się przed laty filmowej adaptacji, która nie podzieliła losu wielu nieudanych ekranizacji gier, a dodatkowo rozszerzyła popularność serii. Stało się tak dlatego, że sam film przypadł do gustu szerokiemu gronu odbiorców, włącznie z tymi, którzy z samymi grami nie mieli do czynienia.

Nic więc dziwnego, iż zapowiedź nowego filmu Mortal Kombat, który będzie miał premierę już w tym roku, rozbudziła emocje wśród fanów na całym świecie i jednocześnie będzie doskonałą okazją dla tych, niemających dotąd okazji zapoznać się z oryginałem. Nowa adaptacja będzie bowiem remake’m, rozwijającym dodatkowo poszczególne wątki.

Mortal Kombat – pierwsze 7 minut i gratka dla dorosłych

Należy pamiętać, że zarówno seria gier, jak i filmy Mortal Kombat są skierowane do starszej widowni, a ogromna dawka przemocy, krwawych potyczek i zwykłej brutalności nie jest przeznaczona dla dzieci. Jest to jednak coś, czego oczekują fani i z dotychczasowych zapowiedzi wynika, iż dostaną dokładnie to, czego pragną.

Teraz twórcy filmu zdecydowali się na ciekawy zabieg, bowiem w sieci zadebiutowały sceny otwierające produkcję. Pierwsze 7 minut filmu Mortal Kombat możecie obejrzeć poniżej.

Cóż, nam się materiał podoba, a wam? Dajcie znać na naszych kanałach społecznościowych. Z kolei spragnionym większej dawki emocji, polecamy ostatnią odsłonę serii gier – Mortal Kombat 11 z 2019 roku.