Moto E6 Plus z odświeżonym designem

Motorola stale dopracowuje do perfekcji budżetowe urządzenia.

Moto E6 Plus wyciekła do sieci. Urządzenie to będzie pierwszym urządzeniem z serii z wycięciem w ekranie w kształcie kropli wody. Telefony budżetowe zyskują coraz więcej cech charakterystycznych dla smartfonów. Przypominamy, że wycięcie w ekranie zostało spopularyzowane dzięki iPhone X z 2017 roku.

Źródło: techadvisor

Producenci urządzeń z Androidem bardzo chętnie zaczęli stosować podpatrzone od Apple rozwiązanie. Wycięcia w ekranie stały się z dnia na dzień hitem i pozwoliły na montaż większych wyświetlaczy w stosunkowo niewielkiej obudowie. Z czasem zaczęto wymyślać coraz ciekawsze konstrukcje, a obecnie producenci starają się wyeliminować notch'a i stosują wysuwane modułu z kamerką do selfie.

Moto E6 Plus posiada niewielkie wycięcie oraz spory podbródek - dolną ramkę. Jest ona niezbędna do umieszczenia podświetlenia ekranu LCD i innych podzespołów urządzenia.

Niemiecka witryna Winfuture przekazała zdjęcia i sugeruje, że urządzenie może zostać zaprezentowane już w tym tygodniu na rozpoczynających się targach IFA w Berlinie.

Moto E6 Plus prawdopodobnie wyposażona zostanie w czytnik linii papilarnych umieszczony w logo producenta na pleckach. To rozwiązanie stosowane przez Motorole już od dłuższego czasu. Seria E to linia najtańszych budżetowych smartfonów od Motoroli. Model z Plusem w nazwie sugeruje, że na rynku pojawi się standardowy model E6. Być może Motorola zdecyduje się na prezentacje modelu E6 Play z nieco większa baterią.

Telefon ma być dostępny w kilku wersjach kolorystycznych. Procesor to MediaTek Helio P22. Na pokładzie nie zabraknie również 32 GB lub 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Niestety prawdopodobnie urządzenie będzie posiadać przestarzały port microUSB. Bardzo możliwe, że Motorola nie zrezygnuje ze złącza słuchawkowego Jack.