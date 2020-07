Moto E7 w sieci - to może być najlepszy budżetowiec na rynku!

Motorola przygotuje się do prezentacji Moto G9 Plus, ale producent ma w zanadrzu jeszcze, bardzo tanie urządzenie. Poznajcie Moto E7.

Motorola to producent, który od zawsze chodził własnymi ścieżkami. W portfolio amerykańskiej firmy przez wiele lat brakowało flagowego modelu, co zmieniło się dopiero niedawno po premierze modeli Edge oraz Edge+. Motorola od lat koncentrowała się na produkcji smartfonów z niskiej oraz średniej półki cenowej, dzięki czemu zna się na takich konstrukcjach, jak mało kto.

Moto E6 Plus

W gamie Motoroli znajdziemy smartfony z serii Moto G i Moto E, które wyróżniają się ponadprzeciętnym stosunkiem jakości do ceny. Najtańszy smartfon Motoroli - Moto E6 został zaprezentowany w lipcu zeszłego roku. Teraz producent przygotowuje się do wprowadzenia na rynek Moto E7, a my właśnie dowiedzieliśmy się nowych rzeczy o nadchodzącym urządzeniu.

Dotychczas o obecności Moto E7 wiedzieliśmy z listy certyfikacyjnego Google Play Console, a teraz w sieci pojawiły się dodatkowo prawdziwe fotografie nadchodzącego smartfona.

Razem z fotografiami udało się dotrzeć do specyfikacji technicznej. Moto E7 ma być zasilana przez procesor Qualcomm Snapdragona 632. Na rynku pojawią się dwie konfiguracje - podstawowa z 2 GB pamięci operacyjnej i 32 GB wbudowanej pamięci masowej oraz droższa z 4 GB pamięci operacyjnej i 64 GB wbudowanej pamięci masowej (podobnie, jak Moto E6 Plus).

Przód Moto E7

Smartfon o nazwie kodowej ginna ma pracować pod kontrolą Androida 10. Moto E7 zaoferuje ekran o przekątnej 6,2 cala i rozdzielczości HD+ 1520 x 720 pikseli. Z tyłu znajdziemy dwa aparaty - 13 MP oraz 2 MP czujnik głębi, a z przodu kamerkę do selfie. Urządzenie zasilane będzie za pomocą akumulatora o pojemności 3550 mAh.

Urządzenie zaoferuje czytnik linii papilarnych, który znajduje się w charakterystycznym dla Motoroli miejscu - na pleckach w miejscu logotypu producenta.

Tył Moto E7

Ciesz fakt, że Motorola planuje zastosować w swoim najtańszym urządzeniu znacznie wydajniejszy, niż dotychczas procesor. Dodatkowo urządzenie posiada znacznie nowocześniejszy design i mniejsze ramki okalające ekran.

