Moto G Fast i Moto E oficjalnie - budżetowce zyskały potężną konkurencję

Motorola postanowiła zaprezentować tanie smartfony. Po flagowej Moto Edge nadszedł czas na powrót do korzeni. Oto Moto G Fast i Mote E.

Motorola właśnie zaprezentowała dwa nowe smartfony z niższej półki cenowej. Urządzenia te mają zdziesiątkować konkurencję i spowodować, że Motorola odzyska utracone udziały w rynku najtańszych smartfonów.

Moto G Fast oferuje wysoką wydajność w niskiej cenie, a Moto E ma szansę na nowo zdefiniować pojęcie prawdziwie taniego smartfona.

Moto G Fast mimo dopisku Fast w nazwie z pewnością nie jest tak szybka, jak flagowe modele. To urządzenie z niższej średniej półki cenowej, które oferuje wszystkie modne ostatnimi czasy elementy - aparat w ekranie, holograficzny wzór na pleckach oraz trzy aparaty. Klasycznie już dla Moto czytnik linii papilarnych znajdziemy na pleckach, co wydaje się być dobrym posunięciem. Telefon jest wodoodporny, ale producent nie informuje o certyfikacie IP.

W środku znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 665 wspierany przez 3 GB pamięci operacyjnej oraz 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Motorola wyposażyła smartfon w wydajny układ, ale oszczędziła na ilości pamięci operacyjnej, co może się zemścić w niedługiej perspektywie czasu.

Na szczęście w cenie detalicznej wynoszącej 199 dolarów taka specyfikacja techniczna nie powinna nikogo rozczarować. Urządzenie zaoferuje również 6,4 calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości HD+.

Z tyłu umieszczono 16 MP aparat główny z przysłoną f/1,7 wspierany przez 8 MP aparat ultraszerokokątny oraz 2 MP obiektyw macro. Co ciekawe Moto G Fast jest w stanie nagrywać wideo w 4K.

Moto E to totalnie podstawowy smartfon wyposażony tylko i wyłącznie w to, co niezbędne. Na pokładzie znajdziemy ekran o przekątnej 6,2 cala i rozdzielczości HD+ z niewielkim wycięciem. Całość napędzana jest przez procesor Qualcomm Snapdragon 632. Niestety w tym wypadku Motorola postanowiła zastosować tylko 2 GB pamięci operacyjnej i 32 GB wbudowanej pamięci masowej. W połączeniu z Androidem 10 może okazać się, że aplikacje będą przeładowywać się aż nader często.

W Moto E zamiast USB Typu C zobaczymy starsze złącze microUSB. Na pleckach umieszczono 13 MP aparat główny oraz 2 MP czujnik głębi.

Oba smartfony powinny pojawić się w sprzedaży jeszcze w czerwcu.

Źródło: phonearena.com