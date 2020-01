Moto G Stylus - nowe zdjęcia smartfona Motoroli ze stylusem

Kilka dni temu informowaliśmy, że Motorola pracuje nad smartfonem ze stylusem. Dzisiaj wiemy, że nazywa się Moto G Stylus i mamy pierwsze jego zdjęcia.

Autorem tych informacji jest doskonale znany specjalista od przecieków - Evan Blass. Rozwiewa on wątpliwości - nowy smartfon Motoroli ze stylusem to nie flagowiec Edge+, a Moto G Stylus. Opublikował także pierwsze zdjęcia już gotowego modelu. Jak na nich widzimy, na wyświetlaczu o przekątnej 6,36" został umieszczony obiekty aparatu przedniego - jak podaje Blass, korzysta on z matrycy 25Mpix. Tylny to zestaw czterech obiektywów, przy czym główny to 48 Mpix, a ultraszerokokątny ma zasięg 117 stopni. Pod nimi znajduje się czytnik linii papilarnych.

Moto G Stylus ma korzystać z procesora Snapdragon 665. Niestety, nie ma jeszcze danych ilości RAM (obstawiamy 6GB), ale dostępnej pamięci ma być 128GB. Ponadto Evan Blass informuje o baterii - ma być to model o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 18W. Ale pojawiła się też plotka, że ma być to 4000 mAh. O samym rysiku nic jeszcze nie wiadomo. Można natomiast z pewnością stwierdzić, że urządzenie będzie działać pod kontrolą systemu Android 10. Wszystkiego powinniśmy dowiedzieć się 13 lutego, kiedy telefon ma zostać oficjalnie zaprezentowany.

Źródło informacji i zdjęć: Evan Blass