Moto G7 - data premiery, cena, specyfikacja

Motorola długo zajmowała miejsce jednego z liderów budżetowych smartfonów z Androidem. Popularny na całym świecie model Moto G6 może wkrótce doczekać się następcy. Oto wszystko, co wiemy jak dotąd o Moto G7.

Motorola zaprezentowała światu Moto G6, G6 Plus i G6 Play w maju 2018 roku, dlatego można by spodziewać się G7 w maju 2019. Aczkolwiek pogłoski mówią, że będzie to mieć miejsce wcześniej - nawet w marcu. Co jest oczekiwane? Z pewnością trzy modele: standard, Play i Plus, mające w stosunku do poprzedników większe wyświetlacze, pojemniejsze baterie, więcej pamięci RAM i ulepszone aparaty.

Moto G7 - data premiery

Motorola nie ma stałego schematu pokazywania swoich nowości. Moto G5 zostało ogłoszone w marcu 2017, G6 w maju 2018, dlatego można spodziewać się, że kolejne modele zostaną pokazane między marcem a majem, jest także szansa, że nastąpi to na Mobile World Congress pod koniec lutego (25-28).

Moto G7 - cena

Moto G6 w dniu premiery kosztowało 799 zł za Play, 999 zł za standardowy model i 1299 zł za Plus. Spodziewamy się, że linia G7 będzie w takiej samej cenie

Moto G7- specyfikacja

Jak na razie możemy mówić o specyfikacji tylko na podstawie wycieków i plotek. Z nich zaś dowiadujemy się, że Moto G7 będzie mieć sześciocalowy wyświetlacz Full-HD+, ośmiordzeniowy procesor (jak Snapdragon 636 lub 660), 4 GB RAM, 64 GB miejsca na dane (prawdopodobnie dojdzie do tego obsługa kart microSD), baterię 3500 mAh, podwójny aparat tylny 16+5 Mpix, aparat przedni 12 Mpix, czytnik linii papilarnych. Urządzenia ma działać pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie.

W sieci dostępne jest wideo stworzone przez @OnLeaks i MySmartPrice, pokazujące, jak może wyglądać G7.

Najtańszy model w linii, czyli Moto G7 Play, ma mieć duży notch, pojedynczy aparat tylny i obudowę opartą na plastiku. Bateria to prawdopodobnie 2,820mAh (zaskoczenie, ponieważ odpowiednik w G6 ma pojemność 4000 mAh), a procesor - Snapdragon 632 z Adreno 506. W obudowie ma znajdować się port USB-C oraz wejścia słuchawkowe 3,5 mm.

Moto G7 Plus będzie najsilniejszym i największym modelem z serii. Ma mieć ekran 6,4" z wyświetlaczem pokazującym obraz w proporcjach 19,5:9 oraz procesorem Snapdragon 710. Procesor korzysta z 6 GB RAM, a na dane użytkownika przewidziano 128 GB miejsca. Jeśli wierzyć przeciekom, będzie obsługiwać ładowanie bezprzewodowe, podobnie jak model standardowy.

Serwis MrGizmo.com opublikował zdjęcie, pokazujące G7 Plus. Jak widać, design jest bardzo podobny do Moto G6 Plus, ale zmienił się notch, a ramki są mniejsze. Podobnie ma być w standardzie.

Prawdopodobny wygląd G7 Plus

W sieci pojawił się benchmark G7 Play. Wynik dla jednego rdzenia to 1173, dla wielu rdzeni - 4090. Urządzenie miało 2 GB RAM i działało z procesorem Snapdragon 632.

Wyciekło też zdjęcie modelu Moto G7 ze specyfikacją: procesor ośmiordzeniowy (modelu nie podano) 3GB RAM, 32 GB miejsca, wyświetlacz 6,2" HD+, tylna kamera 12 Mpix, przednia kamera 8 Mpix, bateria 5000mAh. Cena podana została w realach brazylijskich - 1399 to ok. 1400 złotych.

O wszelkich nowych informacjach na temat Moto G7 będziemy informować naszych czytelników na bieżąco, w miarę ich pojawiania się.