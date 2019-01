Moto G7 - zdjęcia i oficjalna specyfikacja

Nie musimy już tkwić w sferze domysłów na temat tego, jakie specyfikacje będą mieć smartfony Moto G7. Wiemy już wszystko.

O tym, co zaoferuje Motorola G7, wiemy dzięki błędowi, który miał miejsce na oficjalnej, brazylijskiej stronie marki. Zostały pokazane pełne specyfikacje smartfonów Motorola G7, Motorola G7 Play, Motorola G7 Power oraz Motorola G7 Plus.

Wiemy dzięki temu, że podstawowa Motorola G7 będzie mieć ekran 6,24", pokazujący obraz w rozdzielczości 1080 x 2270 pikseli, z notchem w kształcie "łezki". Urządzenie napędza do działania Snapdragon 632, dysponujący 4GB RAM. Na dane użytkownika przeznaczono 64GB miejsca. Smartfon będzie wyposażony w baterię o pojemności 3000 mAh. Tylny aparat podwójny to matryce 12 + 5 Mpix.

Motorola G7

Reszta modeli przedstawia się następująco:

Warto zauważyć, że w Moto G7 Plus mamy procesor Snapdragon 636, a G7 Power bardzo pojemną baterię - 5000 mAh. Ten model wydaje się stworzony do pracy ze względu na niezłą rozdzielczość i długi czas działania. Niestety, na wspomnianej stronie nie zostały ujanione ceny poszczególnych modeli, ale wiemy, że Motorola mierzy w średnią półkę cenową, więc nie spodziewamy się dużych kwot za każdy z wymienionych modeli - do iPhone czy Galaxy będzie z pewnością daleko.