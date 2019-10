Moto G8 Plus wypatrzone w bazie Geekbench

Zapowiadany telefon znalazł się bazie testów Geekbench - potwierdza ona obecność procesora Qualcomm Snapdragon 665.

Wcześniej w tym miesiącu do sieci wyciekły rendery Moto G8 Plus, pojawiło się także nieco więcej informacji na temat specyfikacji - jednak wszystkie te informacje były przeciekami, tym zaś nigdy do końca nie można wierzyć. Jednak można spokojnie zaufać Geekbench - który przetestował możliwości nadchodzącego smartfona i zamieścił wszelkie dane na temat jego specyfikacji. Wiemy dlatego, że smartfon Motorola napędza procesor Snapdragon 665, korzystający z 4GB RAM, a urządzenie działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android Pie (czyli Android 9).

Urządzenie ma wyświetlacz LCD o przekątnej 6,3", pokazujące obraz w jakości 1080p. Na wyświetlaczu znajduje się notch, skrywający obiektyw aparatu przedniego. Tylny to trzy obiektywy - główny 48Mpix, ultraszerokokątny 16Mpix oraz sensor głębi 5Mpix. Całość zasila akumulator 4000mAh, wspierający szybkie ładowanie. Dane te potwierdzają większość znanych jak dotąd przecieków i zapowiadają średniaka, którego nabycie można rozważyć.

Źródło: GSM Arena