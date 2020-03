Moto G8 czyli ciekawy smartfon będący krokiem w tył

Nowy model jest gorszy od poprzednika. Czy wynagrodzi nam to ceną?

Motorola zaprezentowała właśnie najnowszego przedstawiciela swojej hitowej serii Moto G na 2020 rok.

Smartfony z rodziny Moto G od początku swojego istnienia oferują świetnie skalkulowaną specyfikację techniczną, dopracowaną konstrukcję oraz długotrwałe wsparcie producenta. Wszystko to oferowane jest za niewygórowaną cenę. Z czasem popularność Moto G zaczęła podupadać w związku z coraz większa konkurencją na rynku. Firmy takie, jak Xiaomi, Oppo czy vivo na dobre zaistniały na europejskim rynku.

Na początku 2019 roku Motorola zaprezentowała Moto G7 Power, Moto G7 Stylus oraz Moto G7. Teraz czas na Moto G8. Niestety trudno nie odnieść wrażenia, że smartfon został zaprojektowany na szybko i po kosztach.

Motorola Moto G8 napędzana jest procesorem Qualcomm Snapdragon 665, który wspierany jest przez 4 GB pamięci operacyjnej. Do dyspozycji użytkownika jest również 64 GB wbudowanej pamięci masowej z możliwością rozbudowy o kolejne 512 GB za pomocą karty pamięci w formacie microSD. Od premiery Moto G7 minął rok, a Moto G8 nie oferuje znacznie lepszej specyfikacji technicznej. Całość pracuje pod kontrolą najnowszego systemu operacyjnego Androida 10, ale w przypadku Motoroli nie powinno nas to dziwić. System jest niemalże niezmodyfikowany. Jedyne dodatki zainstalowane przez producenta to Moto Experiences Moto Gametime. Ostatnia funkcja jest nowością, która ma zmaksymalizować wydajność w grach.

Zaktualizowano aparat, który posiada teraz trzy matryce. Głowna z nich ma rozdzielczość 16 MP. Do pomocy zastosowano 8 MP aparat szerokokątny oraz 2 MP obiektyw makro.

Niestety sporym krokiem w tył jest wyświetlacz. Moto G8 została wyposażona w ekran IPS LCD o przekątnej 6,4 cala. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że panel ma rozdzielczość HD+ zamiast Full HD. W dzisiejszych czasach nawet telefony za kilkaset złotych posiadają wyświetlacze IPS LCD o rozdzielczości Full HD. Dodatkowo smartfon w przeciwieństwie do starszego brata nie wspiera szybkiego ładowania.

Źródło: wccftech.com