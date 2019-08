Moto G8 i Moto G8 Plus - specyfikacja, cena, data premiery (plotki i przecieki)

Motorola szykuje kolejne modele na globalny rynek. Co wiemy o Moto G8 i Moto G8 Plus?

Spis treści

Moto G8 - wielkość i wyświetlacz

Według plotek (a także oczekiwań) obydwa modele Moto G8 mają mieć wyświetlacz z jakością obrazu FullHD+ (2280x1080), ale nie wiemy nic o jego wielkości. Zarówno Moto G7, jak i Moto G7 Plus mają wyświetlacze 6,2", więc trudno powiedzieć, czy następcy zostaną wyposażeni w większe, czy takie same, a może mniejsze? W każdym razie nie spodziewamy się czytnika linii papilarnych w wyświetlaczu, oczekujemy fizycznego przycisku z tyłu.

Moto G7

Moto G8 - specyfikacja

Moto G8 (i wersję Plus) powinien napędzać do działania procesor Qualcomm Snapdragon 665, który zobaczymy również w takich telefonach, jak Redmi Note 8, Realme 5 Pro oraz Xiaomi Mi A3. Poprzednik, czyli Moto G7, używa Snapdragona 632, a Moto G7 Plus - wersji 636. Snapdragon 665 jest logicznym następstwem, tym bardziej, że oferuje lepszą wydajność przy mniejszym zużyciu energii. Ponadto ma lepsze algorytmy SI i pozwala na pełne wykorzystanie możliwości nowoczesnych podzespołów. Przecieki mówią o 4GB RAM i 64GB pamięci, ale można spodziewać się prawdopodobnie również edycji 4GB RAM + 128GB, 6GB RAM i 64GB oraz 6GB RAM i 128GB. Ponieważ będą to smartfony ze średniej półki, będziemy mieć do czynienia z pamięcią UFS 2.1 zamiast spotykanego we flagowcach eMMC. Jeśli chodzi o baterię, ostatnie doniesienia mówią o pojemności 4000 mAh.

Aparaty dla to wielu użytkowników języczek u wagi, decydujący o tym, czy zakupić dany smartfon, czy nie. Moto G8 (prawdopodobnie oba modele) zaoferuje aparat tylny z trzema obiektywami, identycznymi jak przy Moto One Action, czyli: główny f/1.70 48 MP, szerokokątny (94° ) f/2.2 16 MP oraz f/2.2 5 MP z sensorem głębi 5 MP. Jeśli chodzi o przód, to ma być to podobno obiektyw f/2.0 25 MP. Przecieki donoszą o licznych funkcjach oprogramowania, dedykowanych obsłudze zdjęć selfie i normalnych, nie zabraknie tez trybu Night Vision.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że oba modele będą mieć obsługę dwóch kart SIM oraz wsparcie dla NFC.

Moto G8 - oprogramowanie

Telefony pod kontrolą systemu Android 9 Pie nie są częścią programu Android One. Zamiast tego spodziewamy się interfejsu Motoroli z takimi aplikacjami, jak Moto Actions, Moto Display, itp.

Moto G8 - data premiery i cena

Nie wiemy, kiedy Motorola ogłosi premierę rynkową Moto G8 i Moto G8 Plus, ale spodziewamy się tego w kolejnych miesiącach - najpierw w Ameryce Łacińskiej, gdzie Motorola ma najwięcej użytkowników, a dopiero potem w Europie i USA. Jak na razie ceny nie są znane, ale koszt powinien być podobny do Moto G7, czyli pomiędzy 700 a 1000 złotych.

Artykuł będzie aktualizowany w miarę pojawiania się kolejnych informacji na temat Moto G8 i Moto G8 Plus.