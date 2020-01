Moto G8 i Moto G8 Power - specyfikacja trafiła do sieci

Moto G8 i Moto G8 Power to dwa smartfony Motoroli, które mają trafić na rynek w tym roku.

Motorola zaprezentowała w tamtym roku modele z rodziny G8: Moto G8 Play oraz Moto G8 Plus, jednak wiadomo, że mają być jeszcze dwa modele z tej rodziny - Moto G8 oraz Moto G8 Power. Oba to budżetowce, a ich specyfikację zdradzono w serwisie XDA Developers. Telefony te za jednostkę centralną będą miały procesor Snapdragon 665. Moto G8 będzie mniejszy od wersji Power. Jego wyświetlacz (prawdopodobnie LCD) ma rozmiar 6,39" i pokazuje obraz w rozdzielczości HD+. W wyświetlaczu znajduje się otwór aparatu przedniego 8 Mpix (f/2,0). Z tyłu znajdzie się czytnik linii papilarnych oraz trzy obiektywy aparatu - 16 Mpix (f/1,7), 2 Mpix (f/2,2) oraz 8 Mpix. Bateria to 4000 mAh, wspiera ładowanie 10W.

Moto 8G Power ma mieć większą - 5000 mAh i wspierać szybkie ładowanie Quick Charge 3.0 18W. Wiadomo, że obudowa będzie większa od 8G, ale szczegóły nie są jak na razie znane. Wyświetlacz LCD o przekątnej 6,36" również będzie mieć otwór, ale znajdzie się w nim obiektyw 25 Mpix. Sama zaś jakość obrazu to Full HD+. Z tyłu zobaczymy cztery obiektywy - trzy te same, co w Moto 8G oraz dodatkowy teleobiektyw 8MPix (f/2.4). Ceny jak na razie pozostają nieznane, wiadomo jednak, że oba trafią do sprzedaży globalnej, a więc będzie można kupić je również w Polsce.

Źródło: XDA Developers