Moto G9 Plus - smartfon nie zadebiutował, a my już znamy cenę detaliczną

Moto G9 Plus będzie kolejnym przedstawicielem bestsellerowej serii Moto G. Smartfon zapowiada się nad wyraz ciekawie. Relacja jakości do ceny zaskakuje.

Po kilku miesiącach przerwy wywołanej pandemią koronawirusa, która spowodowała przełożenie wielu premierę rynek smartfonów powoli wraca do normy. Coraz większa ilość producentów wprowadza na rynek nowe urządzenia, a na dodatek już w najbliższym okresie dwie duże premiery - Galaxy Unpacked (Galaxy Note 20) oraz wprowadzenie na rynek iPhone'a 12.

Motorola Moto G8 Źródło: techadvisor.co.uk

Nowości szykuje dla nas również Motorola. Producent zaprezentował co prawda podczas wirtualnej prezentacji dwa nowe, flagowe smartfony - Motorola Edge oraz Motorola Edge+, ale to nie koniec nowości.

Na początku lipca Motorola ogłosiła Motorole One Fusion, a następne (w zeszłym tygodniu) Moto G 5G Plus oraz Motorole One Vision Plus.

W tym miesiącu powinniśmy zobaczyć jeszcze jedno nowe urządzenie z logo Motoroli na obudowie. Mowa o Moto G9 Plus.

Użytkownik Twittera o nicku @Sudhanshu1414 udostępnił w sieci informacje odnośnie ceny nadchodzącego smartfona. Motorola Moto G9 Plus w wersji Dual SIM z 4 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej została wyceniona na 277,15 Euro, co przekłada się na około 1250 zł netto.

Do dyspozycji mamy obecnie szczątkową specyfikację techniczną, ale mimo tego cena wydaje się być nieco wygórowana.

Motorola Moto G9 Plus prawdopodobnie będzie następcą Moto G8 Plus, która pojawiła się na rynku w październiku ubiegłego roku. Nadchodzący smartfon będzie pierwszym urządzeniem z serii Moto G9.

Debiutująca na rynku Motorola Moto G9 Plus raczej nie zaoferuje modemu sieci 5G. Motorola ma już w ofercie Moto G 5G. Smartfon ten jest zauważalnie droższy - jego cena detaliczna wynosi 450 dolarów.

Motorola Moto G9 Plus prawdopodobnie zostanie wyposażona w procesor Qualcomm Snapdragon 765 oraz ekran IPS LCD o przekątnej 6,7 cala. Będzie to wyświetlacz z 90 Hz częstotliwością odświeżania oraz wsparciem dla HDR10.

Urządzenie zaoferuje również baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim, 20 W ładowaniem TurboPower. Całość pracować będzie pod kontrolą niemalże czystego Androida 10.

Źródło: gizchina.com