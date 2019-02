Moto Z4 - specyfikacja, cena, data premiery

Smartfony z serii Moto Z cieszą się w Polsce i na świecie umiarkowaną popualrnością. Czy Moto Z4 Play może to zmienić? Sprawdzamy wszystkie znane jak dotąd informacje na ten temat.

Moto Z4 - specyfikacja

Smartfony Moto Z3 i Moto Z3 Play były niemal bliźniaczymi modelami. Czy w przypadku Moto Z4 i Moto Z4 Play będzie podobnie? Nie ma jak na razie żadnych potwierdzonych informacji, jednak istnieje wiele oczekiwań, plotek i przecieków. Jednym z nim jest informacja o umieszczeniu czytnika linii papilarnych pod wyświetlaczem (co ostatnio zdaje się zmieniać w standard) - który ma mieć przekątną 6,2" i notch w kształcie łzy.

W sieci pojawiły się dwa wycieki renderów nachodzących urządzeń. Zostały opublikowane w serwisie CompareRaja, a pochodzą z twitterowgeo konta @OnLeaks.

Motorola Moto Z4 Play - podobno

Jak widzimy, smartfon ma mieć pojedynczy obiektyw tylny. Niestety, nie wiemy nic o obiektywie ani matrycy. Pogłoski mówią natomiast o tym, że w obudowie możemy spodziewać wejścia USB typu C oraz jack 3,5 mm, a wymiary mają wynosić 158x75x7,25 mm. Czyli Moto Z4 będzie większy, a zarazem cieńszy od poprzedników. Model będzie kompatybilny w modułami Moto Mods do trzeciej generacji, a akcesoria zwiększające funkcjonalność będą umieszczane na plecach urządzenia za pomocą magnesu. Podejrzewamy, że będzie to smartfon ze średniej półki cenowej. Mimo to miło byłoby w nim zobaczyć mocniejszy procesor, jak Snapdragon 855 czy 845.

Moto Z4 - data premiery

Nie ma jak na razie oficjalnej daty premiery, ale nie spodziewamy się jej nie prędzej, niż w czerwcu 2019 i sprzedaży miesiąc później.

Moto Z4 - cena

Jeśli potwierdzą się pogłoski o czytniku odcisków palców pod wyświetlaczem, z pewnością cena Moto Z4 Play będzie większa niż poprzedników. W sytuacji gdyby Motorola pozostała przy tradycyjnym rozwiązaniu, cena może być podobna do Moto Z3 Play - obecnie jest to ok. 1500 zł.