Moto Z5 z baterią 5,000 mAh

W bazie danych FCC pojawiła się informacja o baterii smartfona Moto Z5. Według dokumentu będzie mieć ona pojemność 5000 mAh.

Moto Z5 to smartfon, nad którym Motorola pracuje od dłuższego czasu. Trafił on do dokumentacji FCC (amerykańska Federalna Komisja Łączności), która zdradza, że model ten ma numer XT2055-1 i będzie wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh. To dość duże ulepszenie w stosunku do Z4, które dysponuje baterią 3600 mAh. Jak możemy dowiedzieć się z kilku źródeł, producent nie zademonstruje tego modelu na targach Mobile World Congress w Barcelonie. Zamiast tego zobaczymy Moto G8, G8 Power, prawdopodobnie Moto Edge+ oraz jeszcze jeden telefon. Przypominamy - prezentacja modeli producenta odbędzie się 23 lutego w Barcelonie.

Spodziewamy się, że Motorola wyposaży Moto Z5 w funkcję używania Moto Mods, czyli akcesoriów zwiększających funkcjonalność urządzenia. Być może model ten to tajemniczy smartfon ze stylusem, nad którym pracuje producent. Z przecieków można dowiedzieć się, że model ten ma wyświetlacz 6,39" i pokazywać obraz w rozdzielczości HD+, a jeśli chodzi o procesor, będzie to Snapdragon 865, mający nawet wariant 12 GB RAM.

